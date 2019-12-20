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حادث تصادم قطار مع سيارة بالدقهلية في مصر يخلف 11 ضحية

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*يمن برس - متابعة خاصة

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، مساء الخميس، في حادث تصادم قطار مع سيارة أثناء عبورها المزلقان على طريق الزقازيق- ميت غمر بالدقهلية بجمهورية مصر العربية حسب صحيفة الأهرام الرسمية.



وقال وكيل وزارة الصحة المصري إن حادث تصادم القطار بالسيارة على مزلقان على طريق ميت غمر- الزقازيق، تسبب في وفاة 7 أشخاص بينهم طفل.



وذكر أن من بين الوفيات جثة طفل مجهول وجثة أخرى أشلاء لم يتم التعرف عليها، بينما تم التعرف على الوفيات الآخرين وهم، صفاء محمد شقيطة، 40 سنة، وعوض محمد شقيطة، 15 سنة، وحسنين مجدى حسنين، 37 سنة، وهشام مصطفى محمد فرغلى، 41 سنة، ورحاب محمد عوض شقيطة، 40 سنة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، مساء الخميس، في حادث تصادم قطار مع سيارة أثناء عبورها المزلقان على طريق الزقازيق- ميت غمر بالدقهلية بجمهورية مصر العربية حسب صحيفة الأهرام الرسمية.وقال وكيل وزارة الصحة المصري إن حادث تصادم القطار بالسيارة على مزلقان على طريق ميت غمر- الزقازيق، تسبب في وفاة 7 أشخاص بينهم طفل.وذكر أن من بين الوفيات جثة طفل مجهول وجثة أخرى أشلاء لم يتم التعرف عليها، بينما تم التعرف على الوفيات الآخرين وهم، صفاء محمد شقيطة، 40 سنة، وعوض محمد شقيطة، 15 سنة، وحسنين مجدى حسنين، 37 سنة، وهشام مصطفى محمد فرغلى، 41 سنة، ورحاب محمد عوض شقيطة، 40 سنة.







حادث تصادم قطار سيارة مصر



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