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قائد عسكري بالجيش الوطني يتعرض لمحاولة اغتيال في شبوة
الجمعة, 20 ديسمبر, 2019 04:23:00 مساءً

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قائد عسكري بالجيش الوطني يتعرض لمحاولة اغتيال في شبوة
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*يمن برس - خاص

تعرض قائد عسكري في الجيش الوطني لمحاولة اغتيال فاشلة اليوم الجمعة بمحافظة شبوة . 

 وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن العقيد محمد ناصر سنيد قائد  اللواء 21 ميكا تعرض لمحاولة اغتيال بعد خروجة من صلاة الجمعة، في أحد المساجد بمحافظة شبوة.

وأضاف المصدر أن مجهولين أطلقوا وابلًا من الرصاص على العقيد سنيد قبل أن يلوذوا بالفرار، لكنه نجا من هذا الإغتيال بأعجوبة. 

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة مازالت تتبع أثر الجناة بعد أن لاذوا بالفرار مباشرة من موقع الحدث.

يذكر أن محافظة شبوة تقع تحت سيطرة الجيش الوطني، وقد تعرض فيها وزيرا الداخلية والنقل لمحاولة اغتيال فاشلة أيضًا نهاية أكتوبر المنصرم.


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خاص - يمن برس

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