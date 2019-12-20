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الأرصاد يحذر من موجة برد ستجتاح هذه المحافظات خلال الساعات القادمة
الجمعة, 20 ديسمبر, 2019 09:40:00 مساءً

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الأرصاد يحذر من موجة برد ستجتاح هذه المحافظات خلال الساعات القادمة

*يمن برس - صنعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من أجواء باردة على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم أن المعلومات الرصدية وخرائط الطقس تشير إلى تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة يرافقها رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون باردة، خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من محافظات الضالع، إب وشبوة، وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز قاطني المحافظات المذكورة، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.




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خاص - يمن برس

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