الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بدء بث برنامج الصدمة بالنسخة اليمنية شاهد الحلقة 1 "فيديو"

بدء بث برنامج الصدمة بالنسخة اليمنية شاهد الحلقة 1 "فيديو"

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص



بدأت يومنا هذا قناة الفنانين اليمنيين محمد أبلان وسارة الآغا على اليوتيوب في بث برنامج الصدمة بنسختها اليمنية.



وقال الفنان محمد أبلان في تصريح خاص لـ"يمن برس" إن برنامج الصدمة ye نسخة يمنية لبرنامج الكاميرا الخفية الشهير الذي يقحم المارة في مواقف إنسانية مختلفة بشكلٍ عابر، لقياس ردود فعلهم.



وأضاف أبلان، ولأن النسخ العربية انتشرت وتواجدت بقوة بجميع اللهجات، كان لابد من انتاج النسخة اليمنية، وقد حاولنا أنا وفريق العمل أن نجوِّد في المادة المنتجة احترامًا لجمهورنا اليمني والعربي الغالي.



مؤكدًا أن حلقات برنامج الصدمة ye ستبث مساء كل جمعة على قناة سارة وأبلان، متمنيًا لمتابعيه مشاهدة ممتعة.



يذكر أن برنامج الصدمة برنامج شهير تم تصويره في عدد من البلدان العربية، منها مصر والعراق وسوريا والإمارات وتونس والأردن والسعودية، وكان يُقدمه الفنان والإعلامي كريم كوجاك على مدار الأعوام السابقة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بدأت يومنا هذا قناة الفنانين اليمنيين محمد أبلان وسارة الآغا على اليوتيوب في بث برنامج الصدمة بنسختها اليمنية.وقال الفنان محمد أبلان في تصريح خاص لـ"يمن برس" إن برنامج الصدمة ye نسخة يمنية لبرنامج الكاميرا الخفية الشهير الذي يقحم المارة في مواقف إنسانية مختلفة بشكلٍ عابر، لقياس ردود فعلهم.وأضاف أبلان، ولأن النسخ العربية انتشرت وتواجدت بقوة بجميع اللهجات، كان لابد من انتاج النسخة اليمنية، وقد حاولنا أنا وفريق العمل أن نجوِّد في المادة المنتجة احترامًا لجمهورنا اليمني والعربي الغالي.مؤكدًا أن حلقات برنامج الصدمة ye ستبث مساء كل جمعة على قناة سارة وأبلان، متمنيًا لمتابعيه مشاهدة ممتعة.يذكر أن برنامج الصدمة برنامج شهير تم تصويره في عدد من البلدان العربية، منها مصر والعراق وسوريا والإمارات وتونس والأردن والسعودية، وكان يُقدمه الفنان والإعلامي كريم كوجاك على مدار الأعوام السابقة.

- فيديو :









الصدمة اليمنية بدء بث



شارك الخبر أصدقاءك:



422

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







