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بدء بث برنامج الصدمة بالنسخة اليمنية شاهد الحلقة 1 "فيديو"
الجمعة, 20 ديسمبر, 2019 11:14:00 مساءً

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بدء بث برنامج الصدمة بالنسخة اليمنية شاهد الحلقة 1 "فيديو"
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*يمن برس - خاص

بدأت يومنا هذا قناة الفنانين اليمنيين محمد أبلان وسارة الآغا على اليوتيوب في بث برنامج الصدمة بنسختها اليمنية. 

وقال الفنان محمد أبلان في تصريح خاص لـ"يمن برس" إن برنامج الصدمة ye نسخة يمنية لبرنامج الكاميرا الخفية الشهير الذي يقحم المارة في مواقف إنسانية مختلفة بشكلٍ عابر، لقياس ردود فعلهم.

وأضاف أبلان، ولأن النسخ العربية انتشرت وتواجدت بقوة بجميع اللهجات، كان لابد من انتاج النسخة اليمنية، وقد حاولنا أنا وفريق العمل أن نجوِّد في المادة المنتجة احترامًا لجمهورنا اليمني والعربي الغالي.

مؤكدًا أن حلقات برنامج الصدمة ye ستبث مساء كل جمعة على قناة سارة وأبلان، متمنيًا لمتابعيه مشاهدة ممتعة. 

يذكر أن برنامج الصدمة برنامج شهير تم تصويره في عدد من البلدان العربية، منها مصر والعراق وسوريا والإمارات وتونس والأردن والسعودية، وكان يُقدمه الفنان والإعلامي كريم كوجاك على مدار الأعوام السابقة.


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خاص - يمن برس

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