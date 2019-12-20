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السفارة اليمنية في بيروت توضح إجراءات دخول اليمنيين إلى لبنان
الجمعة, 20 ديسمبر, 2019 11:30:00 مساءً

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السفارة اليمنية في بيروت توضح إجراءات دخول اليمنيين إلى لبنان
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*يمن برس - متابعة خاصة

قالت السفارة اليمنية في بيروت، اليوم الجمعة، إن السلطات اللبنانية فرضت إجراءات إضافية لدخول اليمنيين إلى أراضيها دون إخطارها بشكل مسبق.

 

وأوضحت في بيان على "فيسبوك" أن الإجراء الجديد يتمثل في اتخاذ التحريات الأمنية من قبل الإدارة العامة للأمن العام بواسطة ضابط الجوازات، حيث يقوم بإرسال طلب الموافقة إلى الأمن العام اللبناني، وينتظر الرد بالموافقة قبل منح المواطن اليمني تأشيرة الدخول للأراضي اللبنانية.

 

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى التأخير في المطار بعض الوقت، لافتًا إلى أن هذه الترتيبات الأمنية في المطارات اللبنانية ”لم تقتصر على الرعايا اليمنيين فقط بل شملت رعايا بعض الدول العربية الأخرى نتيجة الأحداث التي تمر بها لبنان في الفترة الحالية.



وشددت السفارة اليمنية في بيروت على ”أن هذا الإجراء جرى بشكل مفاجئ وبدون إخطار مسبق للسفارة“، مؤكدة أنها ”بصدد حل هذه الإشكالية عبر القنوات الرسمية والتواصل مع الجهات اللبنانية المختصة بهذا الشأن، للعدول عن هذا الإجراء الأخير والعودة إلى الوضع السابق“.


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خاص - يمن برس

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