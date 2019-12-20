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إثيوبيا تفاجئ الجميع وتطلق أول قمر صناعي
الجمعة, 20 ديسمبر, 2019 11:40:00 مساءً

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إثيوبيا تفاجئ الجميع وتطلق أول قمر صناعي

*يمن برس - وكالات

أطلقت إثيوبيا أول قمر صناعي للفضاء، اليوم الجمعة، في إطار سعي المزيد من بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء لتطوير برامج فضاء؛ لدفع أهدافها التنموية وتشجيع الإبداع العلمي.

وقبل فجر اليوم الجمعة، تجمع مسؤولون ومواطنون في مرصد ومركز ”إينتوتو“ للأبحاث، شمالي العاصمة أديس أبابا؛ لمشاهدة بث حي لانطلاق القمر من محطة فضاء في الصين.

وقال نائب رئيس الوزراء، دمقي مكونن، في كلمة بمناسبة بث إطلاق القمر على التلفزيون الرسمي: ”سيكون هذا أساسًا لرحلتنا التاريخية نحو الرخاء.

 

وكشف سولومون بلاي المدير العام للمعهد الإثيوبي لعلوم الفضاء والتكنولوجيا، أن مهندسين صينيين وإثيوبيين صمموا القمر الصناعي، مضيفًا أن الصين دفعت نحو ستة ملايين دولار من تكاليف التصنيع التي تجاوزت سبعة ملايين دولار.

وأضاف: ”الفضاء يعني الغذاء، الفضاء يعني فرص العمل، أداة للتكنولوجيا… السيادة، الحد من الفقر. كل شيء كي تحقق إثيوبيا تنمية شاملة مستدامة“.

وذكر مسؤولون أن القمر الصناعي سيستخدم في توقعات الطقس ومراقبة المحاصيل.




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خاص - يمن برس

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