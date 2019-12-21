مؤسس "تويتر" يلغي متابعة مؤسس "فيسبوك"

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*يمن برس - متابعات

على نحو مفاجئ، قام مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "جاك دورسي"، بإلغاء متابعة مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ.

وبحسب موقع ماشبل الأمريكي، فإن دورسي ألغى متابعة زوكربيرغ عبر "تويتر"، دون أن يقدم هو أو الشركة أي توضيح.

واستند الموقع في تعليقه على هذه القضية، بتغريدة نشرها حساب "Big Tech Alert" الذي يتتبع بشكل دقيق نشاطات المشاهير، ومن يتابعون، ومن يلغون متابعتهم.

ولفت الموقع إلى أن إلغاء دورسي متابعة زوكربيرغ ربما لا يكون لسبب ما، وإنما للتخلص من متابعة الحسابات غير النشطة.

بينما اكتفى أحد حسابات "تويتر" الرسمية بالرد على تغريدة إلغاء المتابعة، برمز "الماعز" في إشارة إلى السخرية من جدية القصة.

وسجل زوكربيرغ آخر نشاط له في موقع "تويتر" عام 2012.