الحوثيون ينفون اختطاف 35 فتاة في صنعاء

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*يمن برس - صنعاء

نفت وزارة الداخلية في حكومة مليشيا الحوثي، صحة مانشرته وسائل إعلام حول تفشي ظاهرة اختطاف الفتيات في العاصمة صنعاء.



واتهمت في بيان صادر عنها قيادة التحالف بالوقوف وراء مثل تلك الشائعات لزعزعة الاستقرار داخل العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها المليشيات، حد زعمها.

وأشارت إلى أن ثلاث فتيات اختفين في مايو الفائت، وقد تم العثور عليهن وتسليمهن إلى أهاليهن دون مزيد من التفاصيل.

وكانت منظمة منظمة "رايتس رادا" لحقوق الإنسان، قد قالت الأحد الفائت، إنها رصدت ما يزيد عن 35 حالة اختطاف لفتيات وطالبات في العاصمة صنعاء.

وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، إن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تصاعدت بصورة غير مسبوقة.

وتضمن البيان شهادات لشهود عيان لم يتم الإفصاح عن اسمائهم، لدواعي أمنية، أفادت بأنه "تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن الدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء مؤخراً".

ووفقاً للبيان، فإن "البعض تم اختطافهن للضغط على أسرهن والبعض ربما لبلاغات كاذبة وكيدية فيما تم اختطاف اخريات لحسابات أخرى لم تعرف بعد



وطالبت المنظمة الحقوقية مليشيا الحوثي بالتحقيق السريع في تلك" الجرائم والانتهاكات" والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم.