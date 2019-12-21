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المليشيا الحوثية تعتقل شابين على خليفة "أسعار الصلوات" في صنعاء

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*يمن برس -صنعاء

اعتقلت المليشيا الحوثية شابين في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، على خلفية فرض رسومًا على أداء الصلوات بمساجد العاصمة.



مصادر محلية قالت إن المليشيا المدعومة من إيران اعتقلت شابين من شارع الستين ونقلتهما إلى مكان مجهول بعد أن وجهت لهما تهمًا بوضع لافتة أسعار الصلوات في مسجد بالستين.



وأحد الشابين اللذين اعتقلتهما المليشيا كان شقيقه قد اعتقل من قبل المليشيا منذ أربع سنوات وما زال مصيره مجهولا حتى الآن، حيث تمت عملية الاعتقال بوشاية كاذبة من مشرف حوثي حمل الشابين مسؤولية رفع اللافتة على بوابة المساجد.



وبدأت القصة عندما علق مشرف حوثي لائحة في بوابة المسجد، طالب خلالها المصلين بدفع مبالغ مالية مقابل أداء الصلوت، مُدعيًا أن المبالغ ستخصص لسداد فواتير خدمات المساجد من مياه وكهرباء.



وأزالت المليشيا اللائحة بعد موجة من الغضب والسخرية الشعبية، التي دفعت المليشيا للتبرير، والإقدام على اختطاف شابين بريئين كي تحملهما المسؤلية التي ارتكبها أحد مشرفيها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اعتقلت المليشيا الحوثية شابين في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، على خلفية فرض رسومًا على أداء الصلوات بمساجد العاصمة.مصادر محلية قالت إن المليشيا المدعومة من إيران اعتقلت شابين من شارع الستين ونقلتهما إلى مكان مجهول بعد أن وجهت لهما تهمًا بوضع لافتة أسعار الصلوات في مسجد بالستين.وأحد الشابين اللذين اعتقلتهما المليشيا كان شقيقه قد اعتقل من قبل المليشيا منذ أربع سنوات وما زال مصيره مجهولا حتى الآن، حيث تمت عملية الاعتقال بوشاية كاذبة من مشرف حوثي حمل الشابين مسؤولية رفع اللافتة على بوابة المساجد.وبدأت القصة عندما علق مشرف حوثي لائحة في بوابة المسجد، طالب خلالها المصلين بدفع مبالغ مالية مقابل أداء الصلوت، مُدعيًا أن المبالغ ستخصص لسداد فواتير خدمات المساجد من مياه وكهرباء.وأزالت المليشيا اللائحة بعد موجة من الغضب والسخرية الشعبية، التي دفعت المليشيا للتبرير، والإقدام على اختطاف شابين بريئين كي تحملهما المسؤلية التي ارتكبها أحد مشرفيها.







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