انهيار مفاجئ للدولار والسعودي في صنعاء وخبير مصرفي يكشف السبب (أسعار الصرف)

*يمن برس - خاص
شهدت أسعار صرف الريال اليمني تحسناً بسيطاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء اليوم السبت مقارنة بالأيام الماضية.
وأرجع الخبير المصرفي علي التويتي، سبب تحسن سعر الريال في العاصمة صنعاء إلى منع تداول الطبعة الجديدة من قبل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأشار التويتي إلى انخفاض الطلب على العملات الاجنبية بسبب عدم قبول الطبعة الجديدة ما أدى إلى زيادة العرض ونزول سعر الصرف.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 583 ريال
بيع: 585 ريال
الريال السعودي
شراء: 153.5 ريال
بيع: 154 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 600 ريال
بيع: 603 ريال
الريال السعودي
شراء: 158 ريال
بيع: 158.3 ريال
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