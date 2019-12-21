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انهيار مفاجئ للدولار والسعودي في صنعاء وخبير مصرفي يكشف السبب (أسعار الصرف)

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*يمن برس - خاص

شهدت أسعار صرف الريال اليمني تحسناً بسيطاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء اليوم السبت مقارنة بالأيام الماضية.



وأرجع الخبير المصرفي علي التويتي، سبب تحسن سعر الريال في العاصمة صنعاء إلى منع تداول الطبعة الجديدة من قبل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين.



وأشار التويتي إلى انخفاض الطلب على العملات الاجنبية بسبب عدم قبول الطبعة الجديدة ما أدى إلى زيادة العرض ونزول سعر الصرف.



فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:







صنعاء



الدولار الأمريكي



شراء: 583 ريال

بيع: 585 ريال



الريال السعودي

شراء: 153.5 ريال

بيع: 154 ريال



عدن:



الدولار الأمريكي

شراء: 600 ريال

بيع: 603 ريال



الريال السعودي

شراء: 158 ريال

بيع: 158.3 ريال











للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شهدت أسعار صرف الريال اليمني تحسناً بسيطاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء اليوم السبت مقارنة بالأيام الماضية.وأرجع الخبير المصرفي علي التويتي، سبب تحسن سعر الريال في العاصمة صنعاء إلى منع تداول الطبعة الجديدة من قبل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين.وأشار التويتي إلى انخفاض الطلب على العملات الاجنبية بسبب عدم قبول الطبعة الجديدة ما أدى إلى زيادة العرض ونزول سعر الصرف.فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:صنعاءالدولار الأمريكيشراء: 583 ريالبيع: 585 ريالالريال السعوديشراء: 153.5 ريالبيع: 154 ريالعدن:الدولار الأمريكيشراء: 600 ريالبيع: 603 ريالالريال السعوديشراء: 158 ريالبيع: 158.3 ريال







الريال صرف الدولار



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