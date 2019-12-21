الزبيدي يتعهد بإعادة قوات النخبة الموالية للانتقالي إلى شبوة

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*يمن برس - عدن

قال رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي، إن اتفاق الرياض، مكسب سياسي أتاح للمجلس تمثيل الجنوب في المفاوضات الأممية، مضيفا "لن يكون هناك مخرجات متعلقة بالجنوب ما لم يكن للمجلس يد وقرار فيها".

وأضاف الزبيدي، لدى ترؤسه، السبت، اجتماعا للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في عدن، إن اتفاق الرياض هو محطة تاريخية توجت بتحقيق الاعتراف بالمجلس والجنوب وقضيته، وتجاوز مرحلة الإقصاء التي عانى منها خلال الفترة الماضية".

وقال رئيس الانتقالي الجنوبي، إن "اتفاق الرياض خرج بملفات سياسية وعسكرية على خطى استعادة دولتنا، ولن نكون طرفا لتجار يعملون باسم الجنوب وهم بعيدون عنه"، وفق ما نقل الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.

وأكد الزبيدي أن ما حصل في شبوة كان مخططا له، مضيفا: "نحن متماسكون على الأرض وفي جبهات القتال".

واستدرك قائلا "لكن النخبة الشبوانية سوف تعود وتُعيد لأبناء شبوة حقهم، وستقوم بدورها المناط بها في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن، إلى جانب المقاومة الجنوبية وقوات الأمن الجنوبية من أحزمة ونخب في محافظات الجنوب الأخرى".

واعتبر أن "الحالة الأمنية تعد التحدي الكبير الذي يواجهه الجميع"، مذكراً بأن المجلس الانتقالي تعهد أن يكون شريكا فعالا مع التحالف العربي والقوى الدولية في مكافحة الإرهاب ومواجهة أفراده، ولن يتردد في ذلك.