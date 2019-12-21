 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الزبيدي يتعهد بإعادة قوات النخبة الموالية للانتقالي إلى شبوة
الزبيدي يتعهد بإعادة قوات النخبة الموالية للانتقالي إلى شبوة
السبت, 21 ديسمبر, 2019 11:05:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الزبيدي يتعهد بإعادة قوات النخبة الموالية للانتقالي إلى شبوة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - عدن

قال رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي، إن اتفاق الرياض، مكسب سياسي أتاح للمجلس تمثيل الجنوب في المفاوضات الأممية، مضيفا "لن يكون هناك مخرجات متعلقة بالجنوب ما لم يكن للمجلس يد وقرار فيها".

وأضاف الزبيدي، لدى ترؤسه، السبت، اجتماعا للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في عدن، إن اتفاق الرياض هو محطة تاريخية توجت بتحقيق الاعتراف بالمجلس والجنوب وقضيته، وتجاوز مرحلة الإقصاء التي عانى منها خلال الفترة الماضية".

وقال رئيس الانتقالي الجنوبي، إن "اتفاق الرياض خرج بملفات سياسية وعسكرية على خطى استعادة دولتنا، ولن نكون طرفا لتجار يعملون باسم الجنوب وهم بعيدون عنه"، وفق ما نقل الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.

وأكد الزبيدي أن ما حصل في شبوة كان مخططا له، مضيفا: "نحن متماسكون على الأرض وفي جبهات القتال".

واستدرك قائلا "لكن النخبة الشبوانية سوف تعود وتُعيد لأبناء شبوة حقهم، وستقوم بدورها المناط بها في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن، إلى جانب المقاومة الجنوبية وقوات الأمن الجنوبية من أحزمة ونخب في محافظات الجنوب الأخرى".

واعتبر أن "الحالة الأمنية تعد التحدي الكبير الذي يواجهه الجميع"، مذكراً بأن المجلس الانتقالي تعهد أن يكون شريكا فعالا مع التحالف العربي والقوى الدولية في مكافحة الإرهاب ومواجهة أفراده، ولن يتردد في ذلك.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
645
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©