 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / فتح ممرات آمنة من الحوبان.. اتفاق جديد لفك الحصار عن تعز
فتح ممرات آمنة من الحوبان.. اتفاق جديد لفك الحصار عن تعز
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 12:54:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
فتح ممرات آمنة من الحوبان.. اتفاق جديد لفك الحصار عن تعز
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص

كشف الصحفي شوقي اليوسفي، عن اتفاق الحكومة الشرعية والحوثيين على فتح ممرات آمنة في منطقة الحوبان بمدينة تعز، (جنوب غرب اليمن).

 

وقال اليوسفي في تدوينة على "فيسبوك" مساء السبت، إن اتفاقاً لفتح ممرات آمنة من وإلى منطقة الحوبان بتعز بات جاهزاً وينتظر فقط موافقة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

 

وأكد اليوسفي أن الحكومة والحوثيين اتفقوا على فتح الممرات الآمنة ومحضر الاتفاق النهائي بات جاهزاً للتوقيع عليه بعد موافقة غريفيث مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تبادل الأسرى في تعز.

 

ويربط طريق الحوبان "المنفذ الشرقي للمدينة" تعز بمحافظات إب وعدن وذمار والعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى المجاورة لها أو الواقعة في اتجاهها.

 

ومطلع أكتوبر الماضي، كشفت مصادر حكومية عن موافقة الحوثيين على رفع جزئي للحصار المطبق على مدينة تعز منذ صيف 2015 عبر فتح الطريق الشرقي للمدينة لكن تلك المبادرة لم يتم تنفيذها لأسباب غير معلومة.

 

ويعاني سكان تعز من الحصار الحوثي المفروض على المدينة، جراء إغلاق جميع الطرق والمنافذ إلى مدينة تعز، من الجهة الشرقية والشمالية والغربية، والتي تعد الطرق الرئيسة من تعز إلى بقية المحافظات الأخرى.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
868
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©