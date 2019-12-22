فتح ممرات آمنة من الحوبان.. اتفاق جديد لفك الحصار عن تعز

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*يمن برس - خاص

كشف الصحفي شوقي اليوسفي، عن اتفاق الحكومة الشرعية والحوثيين على فتح ممرات آمنة في منطقة الحوبان بمدينة تعز، (جنوب غرب اليمن).

وقال اليوسفي في تدوينة على "فيسبوك" مساء السبت، إن اتفاقاً لفتح ممرات آمنة من وإلى منطقة الحوبان بتعز بات جاهزاً وينتظر فقط موافقة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأكد اليوسفي أن الحكومة والحوثيين اتفقوا على فتح الممرات الآمنة ومحضر الاتفاق النهائي بات جاهزاً للتوقيع عليه بعد موافقة غريفيث مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تبادل الأسرى في تعز.

ويربط طريق الحوبان "المنفذ الشرقي للمدينة" تعز بمحافظات إب وعدن وذمار والعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى المجاورة لها أو الواقعة في اتجاهها.

ومطلع أكتوبر الماضي، كشفت مصادر حكومية عن موافقة الحوثيين على رفع جزئي للحصار المطبق على مدينة تعز منذ صيف 2015 عبر فتح الطريق الشرقي للمدينة لكن تلك المبادرة لم يتم تنفيذها لأسباب غير معلومة.

ويعاني سكان تعز من الحصار الحوثي المفروض على المدينة، جراء إغلاق جميع الطرق والمنافذ إلى مدينة تعز، من الجهة الشرقية والشمالية والغربية، والتي تعد الطرق الرئيسة من تعز إلى بقية المحافظات الأخرى.