اليمن يشهد الانقلاب الشتوي بعد ساعات و“برد الرجوع يحل في الضلوع”

*يمن برس - متابعات

قال فلكيون إن الليلة ستكون هي الليلة الاطول خلال العام حيث تصل ساعاتها إلى(14 ساعة و39 دقيقة)، مع وصول الشمس إلى أقصى نقطة جنوب خط الاستواء، فيما سيكون نهار الغد هو الاقصر (9 ساعات و 21 دقيقة).

ويبدأ اليوم الأحد عند السابعة مساء بحسب الحسابات الفلكية الانقلاب الشتوي على النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويرى الفلكي اليمني أحمد الجوبي أن الشمس تقف في الأيام الثلاث التي تسبق الانقلاب الشتوي في مسار واحد في أقصى نقطة عن النصف الشمالي للكرة الأرضية، ثم تبدأ العودة للاقتراب مجددا من هذا النصف وتشهد أيام الوقوف بردا شديدا، وكذلك يصاحب أيام العودة، حتى أن هناك مثلا يمنيا يقول إن “برد الرجوع يحل في الضلوع”.

وتستغرق الشمس للعودة 90 يوما تنتهي بـ 21 مارس حيث يحدث الانقلاب الربيعي، وبعد 90 يوم أخرى أي عند 21 يوليو يكون مسارها في اقرب نقطة من شمال خط الاستواء، وهو ما يسمى بالانقلاب الصيفي، وعلى العكس من ذلك يحدث في النصف الجنوبي حيث يبدا الانقلاب الشتوي.

وتنقسم أيام الشتاء الـ 90 بحسب الحسابات الفلكية العربية إلى مرحلتين، المرحلة الأولى 40 يوم، بينما المرحلة الثانية 50 يوم وأحيانا تكون 48 يوم، وتنقسم الأخيرة إلى 4 أقسام هي (سعد الذابح،سعد بلع، سعد السعود، سعد الخبايا).