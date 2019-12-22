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شاهد لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين في البحر الكاريبي "فيديو"

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*يمن برس - متابعات



اصطدمت سفينتان سياحيتان ضخمتان قبالة سواحل المكسيك في ميناء منتجع «كوزوميل» الكاريبي، ما ألحق أضراراً بإحدى السفن التي يبلغ طولها 952 قدماً (290 متراً)، ما تسبب في اندهاش وصدمة للركاب.



ورصدت فيديوهات منتشرة على موقع «تويتر» لحظة اصطدام السفينتين العملاقتين (من طراز كروز) «كرنفال غلوري» و«كرنفال ليجيند»، الذي أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة، وفق ما نقلته صحيفة «غارديان» البريطانية.



وتعود ملكية السفينتين إلى شركة «كرنفال كروز لاين» الأميركية الواقعة في فلوريدا، التي تُعتبر أكبر شركة رحلات بحرية في العالم.



وتستطيع السفينة «كرنفال ليجيند» استيعاب أكثر من 2000 مسافر، فيما تستطيع «كرنفال غلوري» حمل ما يقرب من 3000 راكب.



وقال أحد الركاب إن الحادث وقع بسبب «ظروف قاسية في البحر منها الرياح العاتية»، فيما قالت الشركة المالكة إنها تقوم حالياً بتقييم الأضرار لكن لا توجد أي موانع تؤثر على صلاحية أي من السفينتين».





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اصطدمت سفينتان سياحيتان ضخمتان قبالة سواحل المكسيك في ميناء منتجع «كوزوميل» الكاريبي، ما ألحق أضراراً بإحدى السفن التي يبلغ طولها 952 قدماً (290 متراً)، ما تسبب في اندهاش وصدمة للركاب.ورصدت فيديوهات منتشرة على موقع «تويتر» لحظة اصطدام السفينتين العملاقتين (من طراز كروز) «كرنفال غلوري» و«كرنفال ليجيند»، الذي أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة، وفق ما نقلته صحيفة «غارديان» البريطانية.وتعود ملكية السفينتين إلى شركة «كرنفال كروز لاين» الأميركية الواقعة في فلوريدا، التي تُعتبر أكبر شركة رحلات بحرية في العالم.وتستطيع السفينة «كرنفال ليجيند» استيعاب أكثر من 2000 مسافر، فيما تستطيع «كرنفال غلوري» حمل ما يقرب من 3000 راكب.وقال أحد الركاب إن الحادث وقع بسبب «ظروف قاسية في البحر منها الرياح العاتية»، فيما قالت الشركة المالكة إنها تقوم حالياً بتقييم الأضرار لكن لا توجد أي موانع تؤثر على صلاحية أي من السفينتين».

- فيديو :









اصطدام سفينتين المكسيك البحر الكاريبي



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