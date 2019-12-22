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سقوط خامس طائرة حوثية مسيرة في ذمار

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*يمن برس - متابعة خاصة

سقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في إحدى مناطق مديرية الحدا بمحافظة ذمار.



ونقلت “وكالة خبر” عن مصادر تاكيداتها أن طائرة مسيرة حوثية سقطت في أطراف قرية بني علي بمديرية الحدا.



وقالت المصادر، إن الطائرة، إيرانية الصنع، سقطت أثناء ما كانت تجوب سماء مديرية الحدا حيث كانت في مهام استطلاعية تجسسية.



ولفتت أن أطقماً تابعة للمليشيات الحوثية هرعت إلى مكان سقوط الطائرة.. ومنعت الأهالي من التصوير بعد تجميعهم لحطام الطائرة المتناثرة.



وأشارت المصادر إلى أن الأهالي يشتكون من تزايد تحليق الطائرات المسيرة الحوثية في أجواء مناطق وقرى مديرية الحدا بشكل مستمر خلال الأشهر الماضية.



الجدير ذكره أن هذه الطائرة المسيرة الحوثية تعد الخامسة خلال ثلاثة أشهر والتي تسقط في مديرية الحدا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في إحدى مناطق مديرية الحدا بمحافظة ذمار.ونقلت “وكالة خبر” عن مصادر تاكيداتها أن طائرة مسيرة حوثية سقطت في أطراف قرية بني علي بمديرية الحدا.وقالت المصادر، إن الطائرة، إيرانية الصنع، سقطت أثناء ما كانت تجوب سماء مديرية الحدا حيث كانت في مهام استطلاعية تجسسية.ولفتت أن أطقماً تابعة للمليشيات الحوثية هرعت إلى مكان سقوط الطائرة.. ومنعت الأهالي من التصوير بعد تجميعهم لحطام الطائرة المتناثرة.وأشارت المصادر إلى أن الأهالي يشتكون من تزايد تحليق الطائرات المسيرة الحوثية في أجواء مناطق وقرى مديرية الحدا بشكل مستمر خلال الأشهر الماضية.الجدير ذكره أن هذه الطائرة المسيرة الحوثية تعد الخامسة خلال ثلاثة أشهر والتي تسقط في مديرية الحدا.







سقوط طائرة حوثية مسيرة ذمار الحدا



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