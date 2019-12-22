أمريكا تصنف مليشيا الحوثي ضمن قائمة منتهكي حرية الأديان

*يمن برس - متابعة خاصة

صنّفت الخارجية الأميركية مليشيا الحوثي الانقلابية، ضمن قائمة الجماعات التي تنتهك الحريات الدينية.وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن مليشيا الحوثي، إلى جانب عشر مجموعات أخرى، مثل: جبهة النصرة وتنظيم داعش وبوكو حرام، تمت إضافتها إلى القائمة يوم الجمعة من قبل اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب منظمات حقوقية دولية أعربت بانتظام عن قلقها بشأن تعامل مليشيا الحوثي مع المخالفين لها.