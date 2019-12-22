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الإعلان عن توجهات حكومية وتجهيزات لإنشاء جامعة الحجرية بتعز

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*يمن برس - متابعة خاصة



أعلن رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي قرب إنشاء جامعة الحجرية بالتربة في محافظة تعز.



وقال الدكتور الشعيبي في منشور على صفحته في فيس بوك إنه تم الاتفاق على استكمال إجراءات تحويل فرع جامعة تعز في التربة إلى جامعة مستقلة، تسمى جامعة الحجرية، وذلك بتقديم كافة الدراسات والبيانات الخاصة بهذا الشأن.



وأوضح الدكتور الشعيبي أن رئيس الوزراء معين عبدالملك تبنى هذه الخطوة، خلال اجتماعه موخرًا بقيادة جامعة تعز، وبحضور محافظ تعز نبيل شمسان، ووعد برفعها إلى الرئيس هادي لإصدار قرار جمهوري بذلك.



مضيفًا بأن رئيس الوزراء وجه بإلزام السلطات المحلية بمحافظة تعز ومديرية الشمايتين بالوقف الفوري لأي اعتداءات على الأراضي المخصصة والمحجوزة والمحددة لحرم جامعة تعز و فرع التربة والحفاظ عليها.



مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وجه أيضًا بإخلاء مباني كلية الطب جامعة تعز المجمع الطبي الجامعي، في حبيل سلمان للبدء باستئناف العمل وتجهيز مباني الكلية بشكل نهائي.



يذكر أن جزءًا من مباني كلية الطب بجامعة تعز أو ما يطلق عليها بالمجمع الطبي الجامعي ماتزال مقرًا لأحد الألوية العسكرية بمحافظة تعز، وتضم عددًا من الكليات، منها الطب والصيدلة، وتم إنجاز نسبة كبيرة منها، غير أن الحرب أدت إلى توقف العمل فيها .



ويضم فرع جامعة تعز في مدينة التربة عددًا من الكليات، منها كلية التربية والعلوم والآداب، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية الإدارة ونظم المعلومات، بالإضافة إلى كلية العلوم الطبية والصحية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي قرب إنشاء جامعة الحجرية بالتربة في محافظة تعز.وقال الدكتور الشعيبي في منشور على صفحته في فيس بوك إنه تم الاتفاق على استكمال إجراءات تحويل فرع جامعة تعز في التربة إلى جامعة مستقلة، تسمى جامعة الحجرية، وذلك بتقديم كافة الدراسات والبيانات الخاصة بهذا الشأن.وأوضح الدكتور الشعيبي أن رئيس الوزراء معين عبدالملك تبنى هذه الخطوة، خلال اجتماعه موخرًا بقيادة جامعة تعز، وبحضور محافظ تعز نبيل شمسان، ووعد برفعها إلى الرئيس هادي لإصدار قرار جمهوري بذلك.مضيفًا بأن رئيس الوزراء وجه بإلزام السلطات المحلية بمحافظة تعز ومديرية الشمايتين بالوقف الفوري لأي اعتداءات على الأراضي المخصصة والمحجوزة والمحددة لحرم جامعة تعز و فرع التربة والحفاظ عليها.مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وجه أيضًا بإخلاء مباني كلية الطب جامعة تعز المجمع الطبي الجامعي، في حبيل سلمان للبدء باستئناف العمل وتجهيز مباني الكلية بشكل نهائي.يذكر أن جزءًا من مباني كلية الطب بجامعة تعز أو ما يطلق عليها بالمجمع الطبي الجامعي ماتزال مقرًا لأحد الألوية العسكرية بمحافظة تعز، وتضم عددًا من الكليات، منها الطب والصيدلة، وتم إنجاز نسبة كبيرة منها، غير أن الحرب أدت إلى توقف العمل فيها .ويضم فرع جامعة تعز في مدينة التربة عددًا من الكليات، منها كلية التربية والعلوم والآداب، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية الإدارة ونظم المعلومات، بالإضافة إلى كلية العلوم الطبية والصحية.







جامعة الحجرية تعز إعلان



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