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لليوم الثاني على التوالي ..تفجيرات واسعة تطال مقرات منظمات دولية في الضالع
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 02:53:00 مساءً

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لليوم الثاني على التوالي ..تفجيرات واسعة تطال مقرات منظمات دولية في الضالع
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*يمن برس -الضالع
أفادت مصادر محلية بأن أربعة انفجارات متزامنة دوت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، واستهدفت جميعها مقرات منظمات دولية تعمل في محافظة الضالع . 


وقالت المصادر  إن أربعة انفجارات متتالية استهدفت مقرات لجنة الإنقاذ الدولية، وأُوكسفام بعد يوم واحد من استهداف مقر منظمة أكتيد وجميعها متواجدة في مدينة الضالع.

 

وذكرت المصادر أن عملية استهداف مقرات المنظمات الدولية تمت عبر إطلاق قذائف من نوع (آر بي جي)، من قبل مسلحين مجهولين.

 

ولم يتضح حتى الآن حجم الأضرار سواء المادية أو البشرية الناجمة عن تلك التفجيرات، ولم يصدر عن أي جهة رسمية في محافظة الضالع أي تصريحات أو بيانات رسمية بخصوص الانفجارات.

 

وفي السياق ذاته، علقت منظمة الغذاء العالمي نشاطها في مدينة الضالع بسبب الوضع الأمني والتهديدات وقررت نقل عملها إلى مديرية قعطبة شمالي الضالع.

 

كما سحبت منظمة "أكتد" عمالها من محافظة الضالع الى العاصمة المؤقتة عدن بسبب الوضع الأمني المتردي وبعد استهدافها مقرها يوم أمس السبت.


بينما منظمة الإنقاذ الدولية أمهلت محافظ الضالع علي مقبل ثلاثة أيام لتأمين نشاطها ما لم سيتم سحب عمالها إلى محافظة أخرى بعد استهداف مقرها بالمتفجرات.

 

وهددت منظمة "أدرئ" بسحب نشاطها من الضالع إلى محافظة أخرى بعد تلقيها تهديدات بتفجير المقر والاعتداء على الموظفين.

 

وكانت منظمة أطباء بلا حدود وجمعيات خيرية محلية قد غادرت الضالع وأوقفت أنشطتها منذ أكثر من عام بسبب التهديدات والاعتداءات.


وتشهد محافظة الضالع انفلاتا أمنيا وفوضى غير مسبوقين مذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن وانقلابه على الدولة مطلع أغسطس/آذار الماضي.



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خاص - يمن برس

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