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"فيروس غرب النيل" المنتقل إلى تعز مؤخراً يتسبب بوفاة أحد الجنود الأتراك في العراق
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 05:34:00 مساءً

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جنود أتراك في العراق
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جنود أتراك في العراق

*يمن برس -متابعة خاصة
ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن جنديا توفي قرب الموصل، شمالي العراق،أمس السبت، بعد لسعة بعوضة تعرض لها في العراق.

وتسببت لسعة البعوضة في سبتمبر من العام الماضي بإصابة الجندي التركي، في قاعدة بعشيقة قرب الموصل، بـ"فيروس غرب النيل".

ووفقا لما ذكرته وزارة الدفاع التركية، فإن الجندي التركي أصيب بلسعة البعوضة أثناء مناوبة في القاعدة العسكرية التركية قرب الموصل، لكنه لم يتماثل للشفاء رغم كل المحاولات الطبية لإنقاذه، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى وفاته متأثرا بإصابته، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

يشار إلى فيروس غرب النيل ينتقل إلى البشر عن طريق لسعة بعوضة حاملة للفيروس، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ومع أن نحو 80 في المئة من المصابين بالفيروس قد لا تظهر عليهم أعراض خطيرة، إلا إن البعض قد تظهر عليهم علامات مثل الحمى والصداع والتعب والأوجاع الجسدية والغثيان والتقيؤ والطفح الجلدي في بعض الأحيان، وتورم الغدد اللمفاوية.

وكانت مصادر طبية قد كشفت في نوفمبر الماضي انتقال هذا الفيروس الخطير إلى مدينة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن وسُجلت عدد من حالات الإصابة  إلا أنه اختفى بعد أيام قليلة من خبر وصوله المحافظة .


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خاص - يمن برس

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