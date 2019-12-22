قيادي حوثي يكشف تفاصيل حادثة مقتل مدرس في صنعاء

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - صنعاء

كشف القيادي الحوثي البارز محمد ناصر البخيتي، اليوم الأحد، عن تفاصيل واقعة الاعتداء على المدرس فيصل سعد الريمي، وتسببت في وفاته يوم الأربعاء الفائت.

وسرد البخيتي، على حسابه في تويتر، "قصة الاستاذ فيصل الريمي، كما رواها مدير المدرسة أحمد عبدالله السلام الذي شهد أحداثها حتى النهاية".

وقال :"وصل مراد الفقيه ولي أمر الطالب إلى المدرسة بشكل هادئ لا تظهر عليه اثار الانفعال أو نية الاعتداء وسجل بياناته في الاستقبال وطلب اللقاء بالمدير".

وأضاف :"استمع المدير لشكوى ولي أمر الطالب الذي اتهم الأستاذ فيصل بصفع اخوه الطالب في الصف السابع والبالغ من العمر حوالي 13 سنة.. بعد ذلك توجه المدير إلى الأستاذ فيصل ليتحقق من الأمر فوجده على الدرج".

وأشار إلى أن "الأستاذ فيصل أكد أنه لم يصفع الطالب، وان الطالب كان يثير الفوضى وعندما فشل في ضبطه قام بطرده، فما كان من الطالب إلا أن هدده بقوله (بارويك)".

ووفق لما نقله البخيتي عن مدير المدرسة "كان يفترض بالشاكي "مراد الفقيه" أن يبقى في مكتب المدير إلا أنه لحق بالمدير مع اخوه رمزي وشخص آخر يدعى صفوان جمعان وتقدم نحو المجني عليه بهدوء ومن ثم قام بصفعه بشكل فاجئ الجميع".

وتابع :"تدخل المدير واخو الجاني رمزي الفقيه وقاما بإبعاد الجاني، إلا أن صفوان جمعان قام بتوجيه لكمة للمجني عليه".

واستطرد: "رغم عدم صدور أي رد فعل من الأستاذ فيصل تجاه المعتدي إلى أن مراد الفقيه كان مصرا على مواصلة اعتدائه لولا تدخل الحاضرين، واستمر في إطلاق التهديدات والسب بالفاض بذيئة حتى مغادرته للمدرسة، مستقلا سيارته التي كان بها خمسة مسلحين".

وقال :"بعد تحقق المدير من بقية الطلاب اتضح بالفعل أن الأستاذ فيصل لم يمس الطالب وان روايته صحيحة، وان الطالب اسامة الفقيه مشاغب دائم وانه قبل طرده دخل تحت الطاولة بهدف إثارة الفوضى عبر إزعاج زملائه وأنه بالفعل هدد الأستاذ بعد طرده".

وأكد :"بعد الحادث مباشرة ذهب الأستاذ فيصل إلى القسم لتقديم شكوى وقام مدير المنطقة بعمل محضر بموجب شكوى المجني عليه وشهادة 3 شهود ومذكرة مدير المدرسة".. مضيفاً "بعد نصف ساعة من الحادث بدأت حالة الأستاذ فيصل تسوء وكان يمسك على صدره من الألم".وأشار إلى أن "مدير المدرسة قام بإسعافه إلى مستشفى ابن سيناء وكان أثناء الطريق يقول للمدير أنا مقهور ويقسم أنه لم يصفع الطالب وانه يعتبره مثل ابنه وانه لم يدخل قسم شرطة طوال عمره ولم يسبق له العراك مع أحد".

ونوه إلى أنه وعند" وصوله إلى المستشفى ساءت حالته أكثر واصيب بضيق تنفس وادخل العناية المركزة وفارق الحياة بعد ربع ساعة من الدخول".وأكد البخيتي أن "مذكرة اعتقال صدرت بحق الجناة ومرافقيهم من المسلحين بعد الحادث وتم القاء القبض على الطالب المشاغب و 3 أشخاص من المحيطين بالجناة اللذان لا يزالان فاران من وجه العدالة".

ولفت إلى أن "الجاني الرئيسي مراد الفقيه لا يشغل أي منصب في الدولة ولا ينتمي للحوثيين لا من قريب ولا من بعيد وهو تاجر معروف وحادثة الاعتداء جنائية بحتة".

وقال إن "على الدولة تشديد العقوبة بحق البلاطجة الذين يتعمدون الإساءة لضحاياهم بالصفع في الوجه بما يتناسب مع بشاعة هذا النوع من الإساءة في عرف المجتمع، وأن يكون هناك عقوبة حق عام رادعة لا تسقط بالعفو لأن مثل هذه الجرائم تزايدت مؤخرا بشكل ملفت لأنها عادة ما تنتهي بالعفو أو بالنسيان في ادراج القضاء مما يشجع البلاطجة على تكرارها".

وأعتبر البخيتي أن "تفاعل المجتمع مع مثل هذه الحوادث بالمسارعة للضغط على ضحايا البلاطجة للعفو عن الجناة سلوك خاطئ لأنه يشجع على تزايد هذه الحوادث في أوساط المجتمع ويشجع الجناة على تكرارها على آخرين خصوصا مع انتشار ظاهرة الفساد في اقسام الشرطة والنيابة والقضاء.