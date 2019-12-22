مواطن يمني يتقدم بشكوى رسمية ضد "علي البخيتي" في مأرب والسبب غير متوقع(وثيقة)

*يمن برس -خاص
تقدم اليوم الأحد مواطن يمني بشكوى رسمية إلى النيابة العامة في محافظة مأرب ضد المدعو" علي البخيتي" بدعوى الإساءة للدين الإسلامي والتحريض عليه .
وقال المواطن الذي يدعى "علاء دينيش" في شكواه المقدمة للنيابة والتي حصل "يمن برس على نسخة منها " إنه استند على عدد من الأسباب والمبررات القانونية ليتقدم بشكواه ضد من أسماه المسيء للدين والمحرض عليه .
واعتبر دينيش أن ما يقوم به علي البخيتي وما ينشره إساءة صريحة للدين الإسلامي مؤكدا على ضرورة تجريم هذه الأفعال ومعاقبتها وعدم السكوت إزائها في كل الأحوال
وتعد هذه من الحالات النادرة التي يتقدم فيها مواطن بشكوى ضد شخصٍ آخر غيرةً على الدين وخوفا من نشر سموم الكتابة المنحرفة في أفكار المجتمع .
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