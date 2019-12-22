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قيادي جنوبي يكشف الأسباب التي قد تعصف بالمجلس الانتقالي ويعلّق على استقالة أعضائه

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*يمن برس -وكالات

قال عبد العزيز قاسم القيادي بالحراك الجنوبي إن تقديم بعض أعضاء الانتقالي استقالاتهم كانت متوقعة منذ وقت مبكر وقد تعصف بالمجلس وتصيبه بالشلل في حال ما تضاعفت الأرقام، وتتعلق تلك الاستقالات بشقين أحدهما سياسي والآخر يتعلق بالضبابية والغموض ومركزية القرار.



وأضاف القيادي الجنوبي في حديث لـ وكالة "سبوتنيك"اليوم الأحد، تحول الأعضاء المنضويين تحت عباءة الانتقالي إلى حالة من الخمول نتيجة عدم مشاركتهم في صناعة القرارات المصيرية والجزئية، ولا يدركون شيئا عن طبيعة الاتفاقات التي تتم، هم الآن مجرد متلقى سلبي، لم يتحرك أو يسند له دور وفق لائحة المجلس.



وأشار القيادي الجنوبي إلى أن المشاركة في صنع القرار هى جزء من أسباب الاستقالات والتي قد يكون من بينها التكتيك السياسي المعد من قبل الشرعية، والتي صرحت في أكثر من مناسبة بأن المجلس يعد في حكم المنتهي على لسان الرئيس اليمني هادي، كما تأتي ضمن سيناريو الأرباك والتشتيت وقد تعصف بالانتقالي وتخمد توجهاته وتحالفاته في أي لحظة وربما قد بدأت تلك اللحظة.



وحول مصير اتفاق الرياض قال قاسم، اعتبره المجلس انتصار له، باعتباره أضحى ندا للشرعية في ظل غياب قوى ومكونات جنوبية عن المشاركة واعتبارها الانتقالي لا يمثل الإرادة الشعبية الجنوبية وتطلعاتها وينتقص منها، ولازال المجلس يعيش في حالة قطيعة معها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال عبد العزيز قاسم القيادي بالحراك الجنوبي إن تقديم بعض أعضاء الانتقالي استقالاتهم كانت متوقعة منذ وقت مبكر وقد تعصف بالمجلس وتصيبه بالشلل في حال ما تضاعفت الأرقام، وتتعلق تلك الاستقالات بشقين أحدهما سياسي والآخر يتعلق بالضبابية والغموض ومركزية القرار.وأضاف القيادي الجنوبي في حديث لـ وكالة "سبوتنيك"اليوم الأحد، تحول الأعضاء المنضويين تحت عباءة الانتقالي إلى حالة من الخمول نتيجة عدم مشاركتهم في صناعة القرارات المصيرية والجزئية، ولا يدركون شيئا عن طبيعة الاتفاقات التي تتم، هم الآن مجرد متلقى سلبي، لم يتحرك أو يسند له دور وفق لائحة المجلس.وأشار القيادي الجنوبي إلى أن المشاركة في صنع القرار هى جزء من أسباب الاستقالات والتي قد يكون من بينها التكتيك السياسي المعد من قبل الشرعية، والتي صرحت في أكثر من مناسبة بأن المجلس يعد في حكم المنتهي على لسان الرئيس اليمني هادي، كما تأتي ضمن سيناريو الأرباك والتشتيت وقد تعصف بالانتقالي وتخمد توجهاته وتحالفاته في أي لحظة وربما قد بدأت تلك اللحظة.وحول مصير اتفاق الرياض قال قاسم، اعتبره المجلس انتصار له، باعتباره أضحى ندا للشرعية في ظل غياب قوى ومكونات جنوبية عن المشاركة واعتبارها الانتقالي لا يمثل الإرادة الشعبية الجنوبية وتطلعاتها وينتقص منها، ولازال المجلس يعيش في حالة قطيعة معها.







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