الإفراج عن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان

*يمن برس - وكالات

أفرجت السلطات المصرية، الأحد، عن رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، وذلك بعد اعتقاله لنحو عامين.وقال البرلماني، مصطفى بكري، إنه تم "الإفراج عن الفريق سامي عنان، وهو الآن متواجد في منزله".وأضاف بكري، أحد المقربين من السلطات وأسرة الفريق عنان، بحسابه الموثق بتويتر، أنه "اتصل بنجل رئيس الأركان الأسبق (سمير) الذي أكد له أن عنان بالفعل متواجد في منزله الآن".ورفض الجيش المصري، في كانون الثاني/ يناير 2018، طلب عنان الترشح في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي، لكونه "لا يزال تحت الاستدعاء"، حسب بيان رسمي.