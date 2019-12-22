 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تهديد مسؤول حكومي بالطرد من عدن
تهديد مسؤول حكومي بالطرد من عدن
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 09:26:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تهديد مسؤول حكومي بالطرد من عدن
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
كشف مسؤول حكومي تلقيه تهديدات بالطرد من العاصمة المؤقتة عدن ومنعه من مزاولة عمله.

وقال القائم بأعمال مدير الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ناجي عبدالله الشريف أنه تلقى تهديدات بطرده من عدن.

جاء ذلك في مذكرة رفعها الشريف إلى وزير النقل صالح الجبواني، تضمنت شكوى بتلقيه تهديدات بالطرد من قبل شخص يدعى فارس شعفل. 

وأفاد الشريف في المذكرة أن المدعو فارس شعفل هدده صباح اليوم الأحد بالطرد من عدن ومنعه من دخول مبنى الهيئة لمزاولة عمله.

وأشار إلى أن شعفل قام بضرب الباب والطاولة في مكتبه ورفع الصوت مهددا بطرده من عدن ومنعه من مزاولة عمله بمنطلق قبلي.


وطالب الشريف من وزير النقل الجبواني اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المدعو شعفل حيال تلك التهديدات.



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
399
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©