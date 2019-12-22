تهديد مسؤول حكومي بالطرد من عدن

*يمن برس - متابعة خاصة
كشف مسؤول حكومي تلقيه تهديدات بالطرد من العاصمة المؤقتة عدن ومنعه من مزاولة عمله.
وقال القائم بأعمال مدير الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ناجي عبدالله الشريف أنه تلقى تهديدات بطرده من عدن.
جاء ذلك في مذكرة رفعها الشريف إلى وزير النقل صالح الجبواني، تضمنت شكوى بتلقيه تهديدات بالطرد من قبل شخص يدعى فارس شعفل.
وأفاد الشريف في المذكرة أن المدعو فارس شعفل هدده صباح اليوم الأحد بالطرد من عدن ومنعه من دخول مبنى الهيئة لمزاولة عمله.
وأشار إلى أن شعفل قام بضرب الباب والطاولة في مكتبه ورفع الصوت مهددا بطرده من عدن ومنعه من مزاولة عمله بمنطلق قبلي.
وطالب الشريف من وزير النقل الجبواني اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المدعو شعفل حيال تلك التهديدات.
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