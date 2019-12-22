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بسبب 200 جنيه.. مصري يقتل ابنته في جريمة بشعة

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*يمن برس - متابعات

تحقق السلطات المصرية في جريمة قتل بشعة تفاصيلها إقدام عامل على قتل ابنته، بعد الاعتداء عليها بالضرب؛ بسبب 200 جنيه مصري.



وبحسب ما أوردته "اليوم السابع"، فقد تلقَّت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغاً يفيد بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتبين من خلال التحريات أن والد الفتاة اعتدى عليها بالضرب حتى فقدت الوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة.



التفاصيل التي سردتها الصحيفة المصرية، تفيد بأن هناك خلافات نشبت بين الفتاة المجني عليها وبين عمَّتها؛ بسبب اقتراض الأخيرة مبلغ 200 جنيه من الأولى، دون أن تردَّه إليه، مما خلق خلافاً بينهما، تطوَّر إلى مشاجرة.



حينها تدخَّل الأب لفض النزاع بين الطرفين، فقام بالاعتداء بالضرب على ابنته حتى فقدت الوعي، فنقلها إلى المستشفى، وهناك تبيَّن له أنها فارقت الحياة، لتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تحقق السلطات المصرية في جريمة قتل بشعة تفاصيلها إقدام عامل على قتل ابنته، بعد الاعتداء عليها بالضرب؛ بسبب 200 جنيه مصري.وبحسب ما أوردته "اليوم السابع"، فقد تلقَّت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغاً يفيد بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتبين من خلال التحريات أن والد الفتاة اعتدى عليها بالضرب حتى فقدت الوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة.التفاصيل التي سردتها الصحيفة المصرية، تفيد بأن هناك خلافات نشبت بين الفتاة المجني عليها وبين عمَّتها؛ بسبب اقتراض الأخيرة مبلغ 200 جنيه من الأولى، دون أن تردَّه إليه، مما خلق خلافاً بينهما، تطوَّر إلى مشاجرة.حينها تدخَّل الأب لفض النزاع بين الطرفين، فقام بالاعتداء بالضرب على ابنته حتى فقدت الوعي، فنقلها إلى المستشفى، وهناك تبيَّن له أنها فارقت الحياة، لتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.







مصر جريمة قتل



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