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خلال يوم واحد.. وفاة 8 أشخاص بانفلونزا الخنازير في صنعاء
الأحد, 22 ديسمبر, 2019 11:05:00 مساءً

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خلال يوم واحد.. وفاة 8 أشخاص بانفلونزا الخنازير في صنعاء
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*يمن برس - متابعة خاصة

توفي ثمانية أشخاص، يوم السبت، في عدد من مستشفيات العاصمة صنعاء بسبب إصابتهم بمرض انفلونزا الخنازير  (H1N1).

 

وقال مكتب الترصد الوبائي بأمانة العاصمة صنعاء التابع لوزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثيين إنه تم السبت تسجيل 25 حالة إصابة جديدة وثمان حالات وفاة بمرض إنفلونزا الخنازير، المعروف باسم فيروس  (H1N1).

 

وكشفت مصادر طبية في صنعاء عن تسجيل أكثر 1038 حالة إصابة مشتبهة بإنفلونزا الخنازير في أمانة العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ بداية العام الجاري.

 

 




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خاص - يمن برس

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