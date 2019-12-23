“مركز إسرائيلي” يتوقع توجيه ضربة عسكرية مباغتة للحوثيين

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*يمن برس - متابعات

توقع مركز أبحاث إسرائيلي مرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب، أن يشهد العام 2020م توجيه إسرائيل ضربة عسكرية وقائية ضد جماعة الحوثي في اليمن، ضمن مواجهة واسعة مع إيران.

جاء ذلك في تقدير موقف صادر عن “مركز يروشليم للاستراتيجية والأمن”، الذي يعد الجنرال يعكوف عامي درور، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي كبير الباحثين فيه.

ولم يستبعد المركز بحسب ما نشرت صحيفة “هارتس”، أن تقوم تل أبيب بتوجيه ضربة عسكرية وقائية ضد الحوثيين في اليمن، في ظل التهديدات التي يطلقها قادتها باستهداف المصالح الإسرائيلية، مشيرا أن قادة جماعة الحوثيين هددوا، أخيراً، صراحة باستهداف المصالح الإسرائيلي في البر والبحر.

وذكر أن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي هو من شرع في إطلاق التهديدات ضد إسرائيل، رداً على التهديدات التي أطلقها في وقت سابق نتنياهو، وتوقع أن تكون التهديدات الحوثية قد جاءت في إطار مخطط إيراني لإعداد الرأي العام العالمي لتحرك عسكري ضد المصالح الإسرائيلية انطلاقاً من اليمن رداً على الغارات التي تنفذها إسرائيل في العراق وسورية.

وشدد المركز على أن إسرائيل تتعامل بجدية كبيرة مع التهديدات التي يطلقها قادة الحوثيين، خصوصاً التهديدات التي أطلقها محمد ناصر العاطفي، وزير الدفاع في حكومة الحوثيين من أن تنظيمه يملك “بنك أهداف إسرائيلية بحرية وبرية”؛ لافتا إلى أن العاطفي برر تهديداته هذه بالزعم أن إسرائيل تشارك في الحرب الدائرة في اليمن.

وكشف التقرير الذي نقلته صحيفة العربي الجديد، أن إسرائيل تخشى أن جماعة الحوثيين تخطط في هذه الأثناء لشن هجوم مفاجئ عليها باستخدام صواريخ ذات دقة إصابة عالية.

وذكر المركز الاسرائيلي أن الأسطول الأميركي ضبط، أخيراً، سفينة إيرانية تنقل قطعا لتصنيع صواريخ ذات دقة إصابة عالية كانت في طريقها إلى الحوثيين، مشدداً على أن الكشف عن السفينة الإيرانية جاء نتاج التعاون الاستخباري الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وحسب المركز فإنه لم يكن من سبيل الصدفة أن يكشف رئيس الحكومة الإسرائيلي بنامين نتنياهو خلال لقائه، أخيراً، بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أن الحوثيين حصلوا بالفعل على صواريخ ذات دقة إصابة عالية بهدف استخدامها في عمليات عسكرية ضد إسرائيل.

وكان “نتنياهو” قد أوضح أن إيران تعمل على تزويد الحوثيين بصواريخ ذات دقة إصابة عالية، يمكن أن تمس الهدف بدقة تتراوح بين 5-10 أمتار فقط، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية تعمد الكشف عن وجود الصواريخ الدقيقة لكي يدلل على أن إسرائيل لديها معلومات استخبارية دقيقة عما يجري هناك، وأن الأوضاع هناك تحت المراقبة الدائمة.

وأكد أن امتلاك إسرائيل طائرات متقدمة من طراز “أف 35″، يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط وتنفيذ عمليات قصف دون أن يتم اكتشافها، ويمكنها ضرب أهداف الحوثيين في اليمن