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صنعاء تستيقظ على قطع الإنترنت عن جميع أحيائها
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 02:36:00 صباحاً

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صنعاء تستيقظ على قطع الإنترنت عن جميع أحيائها
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*يمن برس - خاص
 

أعلن ملاك شبكات الإنترنت في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تنفيذ إضراب مفتوح وإطفاء جميع شبكات الإنترنت ابتداءً من اليوم الإثنين.

وأكدوا في بيان أن الإضراب سيبدأ اليوم الإثنين ويستمر حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في إيقاف التعسفات وإعادة أجهزة البث التي صادرها الحوثيون بالإضافة إلى التراجع عن قرار رفع أسعار خدمة الإنترنت.

وكان الحوثيون نفذوا حملة واسعة لمصادرة أجهزة بث شبكات الانترنت العامة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بحجة منع المؤسسة العامة للاتصالات الواقعة تحت سيطرتهم إعادة بيع خدمات الاتصالات والإنترنت.




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خاص - يمن برس

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