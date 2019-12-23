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"بنستناك في إسرائيل".. تفاصيل رسالة أفيخاي أدرعي لمحمد صلاح
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 03:01:00 صباحاً

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"بنستناك في إسرائيل".. تفاصيل رسالة أفيخاي أدرعي لمحمد صلاح
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*يمن برس - متابعات
هنأ أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بحصوله على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ونشر أفيخاي أدرعي صورة لصلاح عبر "تويتر" معلقا: "أهنئ محمد صلاح بمناسبة فوز فريقه ليفربول بكأس العالم للأندية 2019 في قطر، كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في إسرائيل عن قريب!".

وقاد صلاح، ليفربول للتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب التغلب على فلامينغو البرازيلي بهدف دون رد في نهائي المسابقة التي اختتمت أمس السبت في العاصمة القطرية الدوحة، كما اختير كأفضل لاعب في البطولة.


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خاص - يمن برس

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