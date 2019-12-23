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ماذا يحصل لجسمك عند تناول السمسم "الجلجلان"؟ تعرف على فوائده الصحية

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*يمن برس - متابعة خاصة



تعتبر بذور السمسم غنية بالزيوت الطبيعية المفيدة ومضادات الأكسدة والبروتينات والألياف ومجموعة هامة من المعادن.



إليك قائمة مفصلة بفوائد السمسم فيما يلي:



1- مكافحة السرطان.. تعتبر بذور السمسم غنية بالزيوت الطبيعية التي يعمل العديد منها كمضادات هامة للأكسدة، بل إن العديد من الدراسات ربطت بين السمسم والمركبات التي يحويها وبين مكافحة السرطانات، لا سيما: اللوكيميا، سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان البنكرياس، سرطان القولون، سرطان البروستاتا.



إذ تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من: فيتامين ي، فيتامين ك، المغنيسيوم. وهذه العناصر جميعها لها خصائص هامة مكافحة للأورام.



2- تعزيز صحة الشعر، تعد من أبرز فوائد السمسم الهامة، حيث تحتوي البذور على مركبات نباتية هامة لتعزيز صحة الشعر، فعلى سبيل المثال، إذا ما تم تدليك فروة الرأس بانتظام بزيت السمسم، فإن هذا قد يحمي من الشيب المبكر ويعزز من نمو الشعر.



ونظراً لغنى زيت السمسم بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، فإنه يساعد على إعادة اللمعة المفقودة للشعر الباهت.



3- السيطرة على السكري، حيث يحتوي السمسم على مركبات هامة، مثل المغنيسيوم ترتبط عادة بالتقليل من فرص الإصابة بالسكري والتقليل من حدة أعراض المرض لدى المصابين والسيطرة على المرض لديهم.



كما أن تناول السمسم مع بعض أدوية مرض السكري يزيد من فاعليتها ويؤثر بشكل إيجابي على العلاج.



4- زيادة الخصوبة لدى الرجال ومنع حصول العقم إحدى فوائد السمسم الهامة أنه يساعد عند إضافته على هيئة بذور إلى نظام الرجل الغذائي على تحسين جودة الحيوانات المنوية لديه وتعزيز خصوبته.



5- تعزيز صحة العظام، فالكمية الكبيرة جداً من المعادن الهامة المتوفرة في السمسم تجعله يحتل مكانة خاصة عندما يتعلق الأمر بتعزيز صحة عظامك، فهذا الكم من المعادن عند تناوله من خلال بذور السمسم كفيل بتعزيز صحة عظامك.



كل هذا يجعل تناول السمسم هاماً في حالات الإصابة بهشاشة العظام أو حتى بكسور في العظام.



6- تعزيز صحة القلب، من الفوائد التي لا يجب التغاضي عنها للسمسم أنه عند تناوله بانتظام يساعد على تعزيز صحة القلب وجهاز الدوران، خاصة مع غنى هذه البذور بالمغنيسيوم الهام لخفض ضغط الدم.



كما أن محتوى بذور السمسم من الألياف يساعد في مكافحة الكوليسترول السيئ، والتقليل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والجلطة القلبية.



7- تعزيز صحة وجمال البشرة، فبذور السمسم تعتبر غنية بالزنك الهام في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة والذي يزيد بدوره من قوة الترابط العضلي وقوة أنسجة الشعر والجلد.



كما أن زيت بذور السمسم الغني بفيتامين ي يقلل بشكل ملحوظ من اثار الحروق والندوب على البشرة.



8- تحسين الهضم، فبسبب احتواء بذور السمسم على كمية كبيرة من الألياف، تلعب دوراً هاماً في تسهيل الهضم والتقليل من فرص الإصابة بإسهال أو إمساك.



وتساعد بذور السمسم على حماية القناة الهاضمة وتقليل فرص حصول اضطرابات هضمية أو حتى الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.



9- إعادة توازن الهرمونات في الجسم، فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن بذور السمسم مفيدة بشكل خاص للنساء بعد بلوغ سن اليأس، وذلك لقدرة هذه البذور على موازنة الهرمونات الجنسية في الجسم.



كما أن غنى بذور السمسم بالأحماض الدهنية والبروتينات والعديد من المواد الغذائية الهامة، يجعلها هامة خلال الحمل، وذلك للحفاظ على صحة الحامل وتزويدها بالعناصر الغذائية الهامة لها.



10- تعزيز عمليات حرق الدهون، حيث أظهرت بعض الدراسات أن بذور السمسم تحتوي على مركبات خاصة قد يكون لها دور هام في تعزيز حرق الدهون في الجسم.



ناهيك عن أن محتواها من الألياف يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وملء المعدة لوقت أطول.



11- تعزيز امتصاص المواد الغذائية، فبذور السمسم السوداء تحتوي بشكل خاص على مركبات كيميائية تعزز من فعالية فيتامين ي كمضاد للأكسدة.



كما أن احتواء بذور السمسم على كمية جيدة من الأحماض الدهنية يجعلها تساعد على تعزيز امتصاص: فيتامين أ، فيتامين د، فيتامين ي، فيتامين ك.



محاذير ومخاطر

من الممكن الإصابة ببعض الأعراض والمضاعفات الصحية عند تناول بذور السمسم بكميات كبيرة، وهذه أهم المضاعفات:



الحساسية: من الممكن لتناول كميات كبيرة جداً من بذور السمسم أن يؤدي لتهيج وتحسس القولون والمعدة.



تأثير على مرضى السكري: قد يكون لبذور السمسم تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعتبر بذور السمسم غنية بالزيوت الطبيعية المفيدة ومضادات الأكسدة والبروتينات والألياف ومجموعة هامة من المعادن.إليك قائمة مفصلة بفوائد السمسم فيما يلي:1- مكافحة السرطان.. تعتبر بذور السمسم غنية بالزيوت الطبيعية التي يعمل العديد منها كمضادات هامة للأكسدة، بل إن العديد من الدراسات ربطت بين السمسم والمركبات التي يحويها وبين مكافحة السرطانات، لا سيما: اللوكيميا، سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان البنكرياس، سرطان القولون، سرطان البروستاتا.إذ تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من: فيتامين ي، فيتامين ك، المغنيسيوم. وهذه العناصر جميعها لها خصائص هامة مكافحة للأورام.2- تعزيز صحة الشعر، تعد من أبرز فوائد السمسم الهامة، حيث تحتوي البذور على مركبات نباتية هامة لتعزيز صحة الشعر، فعلى سبيل المثال، إذا ما تم تدليك فروة الرأس بانتظام بزيت السمسم، فإن هذا قد يحمي من الشيب المبكر ويعزز من نمو الشعر.ونظراً لغنى زيت السمسم بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، فإنه يساعد على إعادة اللمعة المفقودة للشعر الباهت.3- السيطرة على السكري، حيث يحتوي السمسم على مركبات هامة، مثل المغنيسيوم ترتبط عادة بالتقليل من فرص الإصابة بالسكري والتقليل من حدة أعراض المرض لدى المصابين والسيطرة على المرض لديهم.كما أن تناول السمسم مع بعض أدوية مرض السكري يزيد من فاعليتها ويؤثر بشكل إيجابي على العلاج.4- زيادة الخصوبة لدى الرجال ومنع حصول العقم إحدى فوائد السمسم الهامة أنه يساعد عند إضافته على هيئة بذور إلى نظام الرجل الغذائي على تحسين جودة الحيوانات المنوية لديه وتعزيز خصوبته.5- تعزيز صحة العظام، فالكمية الكبيرة جداً من المعادن الهامة المتوفرة في السمسم تجعله يحتل مكانة خاصة عندما يتعلق الأمر بتعزيز صحة عظامك، فهذا الكم من المعادن عند تناوله من خلال بذور السمسم كفيل بتعزيز صحة عظامك.كل هذا يجعل تناول السمسم هاماً في حالات الإصابة بهشاشة العظام أو حتى بكسور في العظام.6- تعزيز صحة القلب، من الفوائد التي لا يجب التغاضي عنها للسمسم أنه عند تناوله بانتظام يساعد على تعزيز صحة القلب وجهاز الدوران، خاصة مع غنى هذه البذور بالمغنيسيوم الهام لخفض ضغط الدم.كما أن محتوى بذور السمسم من الألياف يساعد في مكافحة الكوليسترول السيئ، والتقليل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والجلطة القلبية.7- تعزيز صحة وجمال البشرة، فبذور السمسم تعتبر غنية بالزنك الهام في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة والذي يزيد بدوره من قوة الترابط العضلي وقوة أنسجة الشعر والجلد.كما أن زيت بذور السمسم الغني بفيتامين ي يقلل بشكل ملحوظ من اثار الحروق والندوب على البشرة.8- تحسين الهضم، فبسبب احتواء بذور السمسم على كمية كبيرة من الألياف، تلعب دوراً هاماً في تسهيل الهضم والتقليل من فرص الإصابة بإسهال أو إمساك.وتساعد بذور السمسم على حماية القناة الهاضمة وتقليل فرص حصول اضطرابات هضمية أو حتى الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.9- إعادة توازن الهرمونات في الجسم، فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن بذور السمسم مفيدة بشكل خاص للنساء بعد بلوغ سن اليأس، وذلك لقدرة هذه البذور على موازنة الهرمونات الجنسية في الجسم.كما أن غنى بذور السمسم بالأحماض الدهنية والبروتينات والعديد من المواد الغذائية الهامة، يجعلها هامة خلال الحمل، وذلك للحفاظ على صحة الحامل وتزويدها بالعناصر الغذائية الهامة لها.10- تعزيز عمليات حرق الدهون، حيث أظهرت بعض الدراسات أن بذور السمسم تحتوي على مركبات خاصة قد يكون لها دور هام في تعزيز حرق الدهون في الجسم.ناهيك عن أن محتواها من الألياف يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وملء المعدة لوقت أطول.11- تعزيز امتصاص المواد الغذائية، فبذور السمسم السوداء تحتوي بشكل خاص على مركبات كيميائية تعزز من فعالية فيتامين ي كمضاد للأكسدة.كما أن احتواء بذور السمسم على كمية جيدة من الأحماض الدهنية يجعلها تساعد على تعزيز امتصاص: فيتامين أ، فيتامين د، فيتامين ي، فيتامين ك.محاذير ومخاطرمن الممكن الإصابة ببعض الأعراض والمضاعفات الصحية عند تناول بذور السمسم بكميات كبيرة، وهذه أهم المضاعفات:الحساسية: من الممكن لتناول كميات كبيرة جداً من بذور السمسم أن يؤدي لتهيج وتحسس القولون والمعدة.تأثير على مرضى السكري: قد يكون لبذور السمسم تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.







السمسم فوائدة صحة



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