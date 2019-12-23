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الحكم بالإعدام على خمسة متهمين فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى

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*يمن برس - متابعة خاصة



أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، صدور أحكام ابتدائية، على المتهمين في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث حكمت بشكل ابتدائي بإعدام 5 متهمين، والسجن 24 عاما على ثلاثة آخرين.



وقال المتحدث باسم النيابة السعودية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن التحقيقات أثبتت أن لا نية مسبقة للقتل عند بداية المهمة بالتحقيق والتفاوض مع "خاشقجي"، مضيفا "وكان القتل لحظي عندما قام قائد فريق التفاوض بزيارة القنصلية ورأى استحالة نقل المجني عليه إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه .. ثم تم التشاور بين فريق التفاوض والجناة لقتله داخل القنصلية.. ولا يوجد أي عداوة سابقة بين الجناة وخاشقجي".



أكد المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، أن الأحكام ليست نهائية، ورد على سؤال حول الإعلان عن أسماء المتهمين الذي حكم عليهم بالإعدام، فأجاب أن حسب القانون السعودي، عندما تُصبح الأحكام نهائية، سيتم الإعلان عن الأسماء، وحول المستشار سعود القحطاني، قال إن التحقيقات أثبتت عدم صلته بالجريمة ولم توجه إليه أية اتهامات.



وحول السماح لوسائل الإعلام بحضور جلسات المحاكمة، قال إنه تم السماح لوسائل الإعلام بحضور المحاكمات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، صدور أحكام ابتدائية، على المتهمين في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث حكمت بشكل ابتدائي بإعدام 5 متهمين، والسجن 24 عاما على ثلاثة آخرين.وقال المتحدث باسم النيابة السعودية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن التحقيقات أثبتت أن لا نية مسبقة للقتل عند بداية المهمة بالتحقيق والتفاوض مع "خاشقجي"، مضيفا "وكان القتل لحظي عندما قام قائد فريق التفاوض بزيارة القنصلية ورأى استحالة نقل المجني عليه إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه .. ثم تم التشاور بين فريق التفاوض والجناة لقتله داخل القنصلية.. ولا يوجد أي عداوة سابقة بين الجناة وخاشقجي".أكد المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، أن الأحكام ليست نهائية، ورد على سؤال حول الإعلان عن أسماء المتهمين الذي حكم عليهم بالإعدام، فأجاب أن حسب القانون السعودي، عندما تُصبح الأحكام نهائية، سيتم الإعلان عن الأسماء، وحول المستشار سعود القحطاني، قال إن التحقيقات أثبتت عدم صلته بالجريمة ولم توجه إليه أية اتهامات.وحول السماح لوسائل الإعلام بحضور جلسات المحاكمة، قال إنه تم السماح لوسائل الإعلام بحضور المحاكمات.







النيابة السعودية حكم بالاعدام قتلة خاشقجي



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