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القوات الحكومية تحبط كمين للانتقالي وتعتقل 6 من مسلحيه في شبوة
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 02:41:00 مساءً

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طقم عسكري في شبوة
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طقم عسكري في شبوة

*يمن برس -شبوة
اعتقلت القوات الحكومية ستة من عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، أثناء محاولتهم تنفيذ كمين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية أن عناصر من قوات ما يسمى النخبة الشبوانية التابعة للانتقالي، المدعوم إماراتيا حاولت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، تنفيذ كمين مسلح على قوات حكومية في العرم بمحافظة شبوة، قرب حدود محافظة أبين.

وبحسب المصادر فإن القوات الحكومية اشتبكت بالسلاح بشكل محدود مع عناصر الانتقالي واعتقلت ستة منهم".

وأشارت إلى أن "تلك القوات كانت متجهة من محافظة شبوة إلى منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين".


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خاص - يمن برس

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