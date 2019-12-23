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لحج ..العثور على جثة فتاة قُتلت خنقا وشقيقها يختفي فجأة عن الأنظار
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 03:40:00 مساءً

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لحج
لحج

*يمن برس -لحج
عثر مواطنون على جثة فتاة قتلت خنقاً في منطقة العند بمحافظة لحج، فيما تتجه أصابع الاتهام نحو شقيقها الذي اختفى في وقت متزامن مع وقوع الجريمة.

وقال مصدر محلي إن الرواية التي يتداولها الأهالي في المنطقة عن الجريمة هي أن خلافاً نشب بين شاب في العقد الثاني من عمره وشقيقته الأصغر منه، ما أدى إلى قيامه بقتل شقيقته عبر الضغط على حلقها بيديه حتى الموت قبل أن يغادر على متن دراجة نارية إلى جهة غير معلومة.

المصدر أشار إلى أن جثة الفتاة نُقلت إلى مستشفى ابن خلدون في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، في حين بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة.


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خاص - يمن برس

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