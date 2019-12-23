تحت حراسة مشددة.. نقل متهمين جدد باغتيال العميد الحمادي إلى عدن

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*يمن برس - متابعة خاصة

كشفت مصادر مطلعة عن نقل دفعة جديدة من المتهمين في اغتيال العميد عدنان الحمادي من تعز إلى العاصمة عدن تحت حراسة مشددة.

وقالت المصادر إنه تم نقل خمسة متهمين باغتيال الحمادي اليوم الإثنين، من سجن اللواء في مديرية المواسط بتعز إلى السجن المركزي بعدن.

وأوضحت أن المتهمين هم "حافظ مصطفى عبدالقادر ، وأحمد شمسان الحمادي، ، ومحمد محمود الحمادي، وزياد محمد أحمد الحمادي، وأحمد محمد أحمد الحمادي".

ويوم الخميس الماضي نقل خمسة متهمين هم مصطفى عبدالقادر و جلال الحمادي ، و أمين عبدالقادر، وعبده مقبل الحمادي، و صلاح مدهش من تعز إلى السجن المركزي في عدن.

واغتيل العميد الحمادي في 2 نوفمبر الماضي، بطلق ناري في الرأس أمام منزله في مديرية المواسط جنوب تعز، وتحدثت روايات غير رسمية عن أن شقيقه "جلال" يقف وراء الحادثة.