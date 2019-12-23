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خطوط الهاتف والإنترنت تعود الأسبوع القادم إلى هذه الأحياء في تعز
الإثنين, 23 ديسمبر, 2019 09:46:00 مساءً

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خطوط الهاتف والإنترنت تعود الأسبوع القادم إلى هذه الأحياء في تعز
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*يمن برس -تعز
بدأت مؤسسة الاتصالات في إصلاح خطوط الهاتف الثابت والانترنت في أحياء غرب مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) بعد شهرين من انقطاعها.
 
وقال المهندس في مؤسسة الاتصالات أحمد الشاطر  إن الفرق الهندسية بالمؤسسة بدأت في إصلاح كبينة الاتصالات D7 سنترال منطقة بير باشا (غرب المدينة) والتي تم احراقها من قبل مجهولين قبل قرابة شهرين".
 
وأضاف أنه "تم تركيب كبينة التوزيع بسعة إجمالية 1400 خط (600خط سعة رئيسية و800خط سعة فرعية) وتوصيل كابلات الشبكة بسعات (600خط،200خط،200خط،200خط،200خط)".
 
وأشار إلى عملية الصيانة والتركيب ستنتهي نهاية الأسبوع الجاري وخلال الأسبوع المقبل "ستعاد خدمة الاتصالات والانترنت للمشتركين تدريجيا".
 
ووفق الشاطر أن سنترال منطقة بير باشا "مزدحم ويقدم خدمة بمساحة وامتداد ما يقارب 3 كيلو متر".
 
وتواصل المؤسسة العامة للاتصالات حاليا عملها لاستكمال المرحلة الثانية التي بدأتها في 27 نوفمبر 2018 لإعادة خطوط الهاتف المتأثرة من الحرب، والتي تضم 700 خط شبكة رئيسي و1200 شبكة فرعية والتي تغذي منطقة الاشبط وحوض الاشرف والشماسي.
 
وتسببت الحرب الدائرة في تعز منذ مارس/ آذار 2015 في تدمير البنية التحتية فضلاً عن تعرض كابلات الكهرباء والاتصالات للنهب والعبث.


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خاص - يمن برس

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