مفاجأة قوقل الجديدة.. تصفح مجاناً وبدون إنترنت

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*يمن برس - متابعات

طرحت شركة "غوغل" تحديثا جديدا على نسختها التجريبية من متصفح "غوغل كروم" يتيح تصفح الملفات حتى بدون الإنترنت وفقا لما نقل موقع "إنكادجيت" المتخصص بالتقنيات التكنولوجية.

وتسمح النسخة الجديدة للمتصفحين العثور والإطلاع على الملفات غير المتصلة بالإنترنت حتى لو انقطع الأخير.

ونقل الموقع أن الإصدار التجريبي من متصفح "كروم 80" الذي يوفر هذه الإمكانية، متاح في الوقت الراهن على أنظمة تشغيل "أندرويد" و"كروم أو إس" و"لينوكس" و"ماك أو إس" و"ويندوز".

ومن المنتظر أن تكون النسخة النهائية متاحة في الأسابيع القليلة القادمة.

ويسمح تحديث "كروم 80" للتطبيقات المتقدمة المتواجدة على الشبكة عرض جميع المحتويات التي لا تحتاج للاتصال بالإنترنت لتصفحها.

ويقوم متصفح كروم 80 بفهرسة هذا المحتوى وعرضه على المتصفحين.

وتدعم التقنية ملفات "اف تي بي" من مقاطع فيديو وملفات أخرى وسيمكن تحميلها بدون إنترنت.

ويمكن لهذه الخاصية أن تحل مشاكل تصفح الملفات عند انقطاع الإنترنت.