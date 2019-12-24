 الصفحة الرئيسية / علوم وتكنولوجيا / مفاجأة قوقل الجديدة.. تصفح مجاناً وبدون إنترنت
مفاجأة قوقل الجديدة.. تصفح مجاناً وبدون إنترنت
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 01:40:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
مفاجأة قوقل الجديدة.. تصفح مجاناً وبدون إنترنت

*يمن برس - متابعات

طرحت شركة "غوغل" تحديثا جديدا على نسختها التجريبية من متصفح "غوغل كروم" يتيح تصفح الملفات حتى بدون الإنترنت وفقا لما نقل موقع "إنكادجيت" المتخصص بالتقنيات التكنولوجية.

وتسمح النسخة الجديدة للمتصفحين العثور والإطلاع على الملفات غير المتصلة بالإنترنت حتى لو انقطع الأخير.

ونقل الموقع أن الإصدار التجريبي من متصفح "كروم 80" الذي يوفر هذه الإمكانية، متاح في الوقت الراهن على أنظمة تشغيل "أندرويد" و"كروم أو إس" و"لينوكس" و"ماك أو إس" و"ويندوز".

ومن المنتظر أن تكون النسخة النهائية متاحة في الأسابيع القليلة القادمة.

ويسمح تحديث "كروم 80" للتطبيقات المتقدمة المتواجدة على الشبكة عرض جميع المحتويات التي لا تحتاج للاتصال بالإنترنت لتصفحها.

ويقوم متصفح كروم 80 بفهرسة هذا المحتوى وعرضه على المتصفحين.

وتدعم التقنية ملفات "اف تي بي" من مقاطع فيديو وملفات أخرى وسيمكن تحميلها بدون إنترنت.

ويمكن لهذه الخاصية أن تحل مشاكل تصفح الملفات عند انقطاع الإنترنت.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
174
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©