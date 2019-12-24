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أشهر فلكية لبنانية تتوقع نهاية الحرب في اليمن خلال 2020
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 12:40:00 صباحاً
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*يمن برس - متابعة خاصة
توقعت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف نهاية الحرب في اليمن خلال العام القادم 2020.
وأوضحت أن اليمن سيشهد خلال العام القادم فترة انتقالية حيث ستنتهي الحرب المشتعلة في البلاد برعاية أممية وستغادر قوات التحالف العربي البلاد.
وأشارت إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق لإجراء انتخابات لإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها اليمن.
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