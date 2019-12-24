 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / أشهر فلكية لبنانية تتوقع نهاية الحرب في اليمن خلال 2020
أشهر فلكية لبنانية تتوقع نهاية الحرب في اليمن خلال 2020
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 12:40:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أشهر فلكية لبنانية تتوقع نهاية الحرب في اليمن خلال 2020
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة

توقعت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف نهاية الحرب في اليمن خلال العام القادم 2020.

 

وأوضحت أن اليمن سيشهد خلال العام القادم فترة انتقالية حيث ستنتهي الحرب المشتعلة في البلاد برعاية أممية وستغادر قوات التحالف العربي البلاد.

 

وأشارت إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق لإجراء انتخابات لإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها اليمن.


 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
552
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©