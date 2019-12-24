سائل أخضر غامض يثير الرعب في أمريكا

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*يمن برس - متابعات

قال مسؤولون في ولاية ميشغان الأميركية إن السائل الأخضر الذي أخذ يتسرب على جانب طريق سريع خارج مدينة ديترويت، يسمى الكروم سداسي التكافؤ، وهو معروف بأنه يسبب الإصابة بمرض السرطان.

وأضاف المسؤولون أن مصدره السائل مصنع قريب يقضي مالكه عقوبة سجن، بتهمة تشغيل مرفق غير مرخص لتخزين النفايات الخطرة. وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وتفاجأ السائقون على الطريق، بسائل أخضر زاهي يخرج من جدار على الطريق، وسارع مسؤولو البيئة في المدينة إلى غلق عدد من الممرات والمباشرة تنظيف المادة.

وقالت جيل غرينبيرغ المتحدثة باسم قسم البيئة في الولاية، إن المادة الغامضة على الطريق تبين أنها هي الكروم سداسي التكافؤ.

وأضافت أن المادة خطيرة ومن الواضح أن هذا الموقع يحتاج إلى تنظيف.

وشددت على أنه "لا يوجد خطر وشيك على الناس، وأن المختصين أكدوا خلو مياه الشرب والهواء في المكان من أي ثلوث".

وبعد تتبع مصدر السائل الأخضر تبين أنه يعود إلى مصنع قريب، مختص في خدمات الطلاء الكهربائي، وسبق أن أغلقته السلطات في 2016 بسبب مخالفته ضوابط تخزين المواد الخطرة.

و اشتهرت هذه المادة الكيميائية في فيلم " آيرين بروكوفيتش" وهو من إنتاج 2000، ويروي قصة ناشطة بيئية ترفع دعوى جماعية ضد شركة تسببت في تلوث المياه الجوفية في كاليفورنيا، والفيلم مستوحى من قصة حقيقية.

يذكر أن كروم سداسي التكافؤ يصنف من المواد المسببة للسرطان، ويرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة والربو أو تلف الجلد.