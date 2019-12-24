 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / سائل أخضر غامض يثير الرعب في أمريكا
سائل أخضر غامض يثير الرعب في أمريكا
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 02:43:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
سائل أخضر غامض يثير الرعب في أمريكا

*يمن برس - متابعات

قال مسؤولون في ولاية ميشغان الأميركية إن السائل الأخضر الذي أخذ يتسرب على جانب طريق سريع خارج مدينة ديترويت، يسمى الكروم سداسي التكافؤ، وهو معروف بأنه يسبب الإصابة بمرض السرطان.

وأضاف المسؤولون أن مصدره السائل مصنع قريب يقضي مالكه عقوبة سجن، بتهمة تشغيل مرفق غير مرخص لتخزين النفايات الخطرة. وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وتفاجأ السائقون على الطريق، بسائل أخضر زاهي يخرج من جدار على الطريق، وسارع مسؤولو البيئة في المدينة إلى غلق عدد من الممرات والمباشرة تنظيف المادة. 

وقالت جيل غرينبيرغ المتحدثة باسم قسم البيئة في الولاية، إن المادة الغامضة على الطريق تبين أنها هي الكروم سداسي التكافؤ. 

وأضافت أن المادة خطيرة ومن الواضح أن هذا الموقع يحتاج إلى تنظيف.

وشددت على أنه "لا يوجد خطر وشيك على الناس، وأن المختصين أكدوا خلو مياه الشرب والهواء في المكان من أي ثلوث".

وبعد تتبع مصدر السائل الأخضر تبين أنه يعود إلى مصنع قريب، مختص في خدمات الطلاء الكهربائي، وسبق أن أغلقته السلطات في 2016 بسبب مخالفته ضوابط تخزين المواد الخطرة.

و اشتهرت هذه المادة الكيميائية في فيلم " آيرين بروكوفيتش" وهو من إنتاج 2000، ويروي قصة ناشطة بيئية ترفع دعوى جماعية ضد شركة تسببت في تلوث المياه الجوفية في كاليفورنيا، والفيلم مستوحى من قصة حقيقية.

يذكر أن كروم سداسي التكافؤ يصنف من المواد المسببة للسرطان، ويرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة والربو أو تلف الجلد.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
346
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©