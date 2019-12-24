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طالبة تحمل قنبلة وتهدد بتفجيرها في مدرسة للبنات بإب "فيديو"

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*يمن برس - متابعة خاصة



أقدمت طالبة في مدرسة أسماء للبنات في مديرية المشنة بمدينة إب وسط اليمن على التهديد بتفجير قنبلة يدوية داخل حرم المدرسة.



وأكد مدير مكتب التربية في مديرية المشنة هشام الصليحي أن الطالبة كادت أن تفجر القنبلة لولا تدخل إحدى المدرسات واستيلائها على القنبلة بالقوة، حسب قوله.



وأضاف الصليحي أن الطالبة سبق وأن حاولت الانتحار من الدور الثاني للمدرسة قبل مدة، وتم إيقافها



وأشار الصليحي إلى أن الطالبة فرت، وأن الأجهزة الأمنية تقوم حاليًا باستكمال التحقيقات لمعرفة الدوافع التي جعلتها تهدد بتفجير المدرسة بقنبلة يدوية.



وكان ناشطون قد تناقلوا خبر إقدام الطالبة على تفجير قنبلة في مدرسة أسماء للبنات في مديرية المشنة، مؤكدين أن سبب إقدامها على التهديد بتفجير القنبلة هو مطالبتها بالرسوم دخول الامتحانات النصفية، فيما نفى الصليحي أن يكون هذا هو السبب أو أن المدرسة تفرض مبالغ إجبارية على الطلاب.



يشار إلى أن إدارات المدارس الحكومية الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي تعتمد منذ قرابة أربع سنوات على المخصصات المالية لهيئة التدريس من خلال ما يتم فرضه شهريًا على الطلاب بسبب توقف المرتبات من بعد اندلاع الحرب في اليمن بسنة تقريبًا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدمت طالبة في مدرسة أسماء للبنات في مديرية المشنة بمدينة إب وسط اليمن على التهديد بتفجير قنبلة يدوية داخل حرم المدرسة.وأكد مدير مكتب التربية في مديرية المشنة هشام الصليحي أن الطالبة كادت أن تفجر القنبلة لولا تدخل إحدى المدرسات واستيلائها على القنبلة بالقوة، حسب قوله.وأضاف الصليحي أن الطالبة سبق وأن حاولت الانتحار من الدور الثاني للمدرسة قبل مدة، وتم إيقافهاوأشار الصليحي إلى أن الطالبة فرت، وأن الأجهزة الأمنية تقوم حاليًا باستكمال التحقيقات لمعرفة الدوافع التي جعلتها تهدد بتفجير المدرسة بقنبلة يدوية.وكان ناشطون قد تناقلوا خبر إقدام الطالبة على تفجير قنبلة في مدرسة أسماء للبنات في مديرية المشنة، مؤكدين أن سبب إقدامها على التهديد بتفجير القنبلة هو مطالبتها بالرسوم دخول الامتحانات النصفية، فيما نفى الصليحي أن يكون هذا هو السبب أو أن المدرسة تفرض مبالغ إجبارية على الطلاب.يشار إلى أن إدارات المدارس الحكومية الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي تعتمد منذ قرابة أربع سنوات على المخصصات المالية لهيئة التدريس من خلال ما يتم فرضه شهريًا على الطلاب بسبب توقف المرتبات من بعد اندلاع الحرب في اليمن بسنة تقريبًا.

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طالبة تحمل قنبلة تهدد بتفجيرها إب



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