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قيادي حوثي يقتل مواطنا في إب والأهالي ينتفضون للثأر منه

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المواطن المقتول في إب

*يمن برس -إب

أقدم قيادي حوثي على قتل مواطن في محافظة إب، وسط اليمن، ضمن مسلسل جرائم المليشيا ضد المدنيين في المحافظة الخاضعة لسلطات الانقلاببين.



وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي "شاكر الشبيبي" والمعين من قبل المليشيا مديراً لأمن مديرية العدين، قام بقتل المواطن "جميل عبدالقادر عبدالوهاب الشهاري"، بطريقة غادرة في الشارع العام بمدينة العدين.



وأشارت المصادر أن مقتل" الشهاري"، جاء بعد بلاغ كيدي ووشاية من أحد جيرانه الموالي للحوثيين والذي سهل للقيادي الحوثي مهمة الوصول إليه بعد ترصده ونقل تحركاته.



وبحسب المصادر فإن القيادي الحوثي "الشبيبي" فر من المديرية والتجأ إلى قيادات الحوثي في مركز المحافظة، بعد تداعي أهالي قبيلة الشهاري وتحشيد مقاتليهم للمطالبة بالقصاص للمجني عليه.



وتمارس مليشيا الحوثي جرائم مروعة بمختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا منذ منتصف أكتوبر 2014م.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدم قيادي حوثي على قتل مواطن في محافظة إب، وسط اليمن، ضمن مسلسل جرائم المليشيا ضد المدنيين في المحافظة الخاضعة لسلطات الانقلاببين.وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي "شاكر الشبيبي" والمعين من قبل المليشيا مديراً لأمن مديرية العدين، قام بقتل المواطن "جميل عبدالقادر عبدالوهاب الشهاري"، بطريقة غادرة في الشارع العام بمدينة العدين.وأشارت المصادر أن مقتل" الشهاري"، جاء بعد بلاغ كيدي ووشاية من أحد جيرانه الموالي للحوثيين والذي سهل للقيادي الحوثي مهمة الوصول إليه بعد ترصده ونقل تحركاته.وبحسب المصادر فإن القيادي الحوثي "الشبيبي" فر من المديرية والتجأ إلى قيادات الحوثي في مركز المحافظة، بعد تداعي أهالي قبيلة الشهاري وتحشيد مقاتليهم للمطالبة بالقصاص للمجني عليه.وتمارس مليشيا الحوثي جرائم مروعة بمختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا منذ منتصف أكتوبر 2014م.







قيادي حوثي إب مواطن



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