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تعز تعرض مخطوطات تاريخية في أكبر معرض ثقافي وأدبي بالمحافظة

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من معرض الكتاب

*يمن برس -تعز

افتتحت وزارة الثقافة اليمنية أمس الاثنين معرضا للكتاب في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، المحاصرة من قِبل مسلحي جماعة الحوثيين، منذ نحو 5 أعوام.





ووفق مراسل الأناضول، فإن المعرض الذي نُظم في حديقة "التعاون" وسط المدينة، اشتمل عدد من مؤلفات أدبية وروايات وقَصص وإصدارات جديدة لعدد من الكُتاب والشعراء والأدباء، من أبناء المحافظة.



كما تضمن معرض الكتاب جناحا خاصا بمخطوطات تاريخية، وآخر لأعمال رسام الكاريكاتير رشاد السامعي، الذي شارك بأكثر من 50 لوحة فنية تحاكي الوضع السياسي والإنساني في المدينة.



وشارك في افتتاح المعرض الذي سيتواصل على مدار أسبوع كامل، عددا من قيادات الحكومة المحلية بمدينة تعز.



وتخضع معظم مناطق محافظة تعز لسيطرة القوات الحكومية اليمنية، ويفرض عليها الحوثيون حصارًا من منافذها الرئيسية منذ أغسطس/آب 2015.



ويشهد اليمن حربا دخلت عامها الخامس بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثيين، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



وتبذل الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.





ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك افتتحت وزارة الثقافة اليمنية أمس الاثنين معرضا للكتاب في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، المحاصرة من قِبل مسلحي جماعة الحوثيين، منذ نحو 5 أعوام.ووفق مراسل الأناضول، فإن المعرض الذي نُظم في حديقة "التعاون" وسط المدينة، اشتمل عدد من مؤلفات أدبية وروايات وقَصص وإصدارات جديدة لعدد من الكُتاب والشعراء والأدباء، من أبناء المحافظة.كما تضمن معرض الكتاب جناحا خاصا بمخطوطات تاريخية، وآخر لأعمال رسام الكاريكاتير رشاد السامعي، الذي شارك بأكثر من 50 لوحة فنية تحاكي الوضع السياسي والإنساني في المدينة.وشارك في افتتاح المعرض الذي سيتواصل على مدار أسبوع كامل، عددا من قيادات الحكومة المحلية بمدينة تعز.وتخضع معظم مناطق محافظة تعز لسيطرة القوات الحكومية اليمنية، ويفرض عليها الحوثيون حصارًا من منافذها الرئيسية منذ أغسطس/آب 2015.ويشهد اليمن حربا دخلت عامها الخامس بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثيين، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.وتبذل الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران.







مخطوطات تاريخية تعز معرض الكتاب



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