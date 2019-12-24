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مسلحون حوثيون يختطفون أكاديمي بجامعة صنعاء ويقتادونه إلى جهة مجهولة
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 03:35:00 مساءً
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مسلحون حوثيون في صنعاء
*يمن برس -صنعاء
اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أحد الأكاديميين العاملين بجامعة صنعاء، أثناء عودته إلى منزله بالعاصمة صنعاء شمال البلاد.
وقال مصدر نقابي بجامعة صنعاء إن عناصر من مليشيا الحوثي اختطفت الدكتور بجامعة صنعاء "محمد نبيل الحرازي" و قامت بالاعتداء عليه قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.
وحمل المصدر مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياة الدكتور الحرازي، داعياً كافة المنظمات الحقوقية والمدنية لإدانة استمرار قيام المليشيا باختطاف المواطنين بدون أي جرم.
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