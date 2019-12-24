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في ظل مؤشرات إنهاء الحظر الجوي ..تحديثات واسعة في أربع محطات داخلية لاستقبال طائرات الخطوط اليمنية

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*يمن برس -متابعات

أجريت عدة تحديثات في أربع محطات داخلية هي محطات عدن وسيئون والريان وسقطرى وذلك لتجهيزها كليا لاستقبال طائرات الخطوط اليمنية وغيرها من الطائرات الأخرى في ظل مؤشرات لفك الحظر الجوي من قبل التحالف .



وتضمنت تحديثات الخطوط الجوية اليمنية، تزويد محطة عدن بعدد من المعدات أبرزها إيرستارتر وجراند باور المتعلقة بتشغيل الطائرات، وسلما طائرات وثلاثة سحابات عربات أمتعة.



وفي محطة سيئون، وفرت سحاب عربات أمتعة وسلم طائرات وبطة عفش، كمرحلة أولى، وجراند باور وإيرستارتر كمرحلة ثانية.



كما زودت محطة سقطرى بإيرستارتر وجراند باور وسحاب عربات.



وأنهت التجهيزات اللازمة من صيانة للمعدات الموجودة في محطة الريان، وتأهيل جاهزية المعدات لتشغيل المطار، وفق الاشتراطات الدولية.



ودربت الخطوط الجوية اليمنية العمال على تشغيل المعدات الجديدة من ضمنهم مختصي الكهرباء من أجل استدامة المعدات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أجريت عدة تحديثات في أربع محطات داخلية هي محطات عدن وسيئون والريان وسقطرى وذلك لتجهيزها كليا لاستقبال طائرات الخطوط اليمنية وغيرها من الطائرات الأخرى في ظل مؤشرات لفك الحظر الجوي من قبل التحالف .وتضمنت تحديثات الخطوط الجوية اليمنية، تزويد محطة عدن بعدد من المعدات أبرزها إيرستارتر وجراند باور المتعلقة بتشغيل الطائرات، وسلما طائرات وثلاثة سحابات عربات أمتعة.وفي محطة سيئون، وفرت سحاب عربات أمتعة وسلم طائرات وبطة عفش، كمرحلة أولى، وجراند باور وإيرستارتر كمرحلة ثانية.كما زودت محطة سقطرى بإيرستارتر وجراند باور وسحاب عربات.وأنهت التجهيزات اللازمة من صيانة للمعدات الموجودة في محطة الريان، وتأهيل جاهزية المعدات لتشغيل المطار، وفق الاشتراطات الدولية.ودربت الخطوط الجوية اليمنية العمال على تشغيل المعدات الجديدة من ضمنهم مختصي الكهرباء من أجل استدامة المعدات.







طائرات تحديثات مطار



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