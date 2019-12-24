البنك المركزي يصدر توجيهات إلزامية عاجلة لجميع شركات الصرافة

*يمن برس -متابعة خاصة
وجه البنك المركزي اليمني، الثلاثاءـ شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة من المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب الإعلان الصادر عن البنك المركزي، تلزم جميع شركات ومنشآت الصرافة بتقديم طلبات التجديد وفقاً للنماذج المحددة إلى مقر المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن أو فروع البنك المركزي في المحافظات خلال شهري يناير وفبراير 2020، واستكمال إجراءات الترخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
وكان البنك المركزي في عدن حذر قبل يومين جميع البنوك والمصارف المحلية من تبعات التعامل مع تعليمات البنك المركزي بصنعاء الخاضع للجماعة الحوثية بشأن عدم تداول العملة الجديدة.
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