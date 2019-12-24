مصادر حكومية : صرف رواتب منتسبي الداخلية سيكون في هذا الموعد

*يمن برس -متابعة خاصة
قالت مصادر حكومية، إن رواتب منتسبي وزارة الداخلية لشهر أكتوبر ستُصرف نهاية الأسبوع، أو مطلع الأسبوع القادم كحدٍ أقصى، وذلك بعد فشل محاولة قائد قوات الأمن الخاصة المُقال فضل باعش تعطيل إجراءات صرف الرواتب.
وأضافت المصادر أن قائد قوات الأمن الخاصة المُقال فضل باعش، قام بمحاولة اقتحام البنك وعرقلة صرف رواتب منتسبي الداخلية، والمطالبة بتسليمه رواتب منتسبي قوات الأمن الخاصة بإقليم عدن الذي يضم محافظات(عدن، لحج، أبين، الضالع).
وأشارت، إلى أنه تم إصدار شيك رواتب منتسبي قوات الأمن الخاصة بإقليم عدن من البنك المركزي بإسم العقيد سليمان الزامكي، والذي عُين بعد تمرد مليشيا الانتقالي سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن، واعلان قائد قوات الأمن الخاصة بإقليم عدن فضل باعش موالاته للمجلس الانتقالي والوقوف في صف التمرد.
وأوضحت، أن الرواتب ستُصرف عبر شركة الكريمي أو مصارف أخرى لكل المحافظات المحررة.
يُذكر أن رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة تسلموا لشهر أكتوبر، بدا صرفها منذ نحو يومين، فيما لا تزال باقي المناطق العسكرية بدون رواتب لأشهر بلغت الستة في المنطقة العسكرية الأولى
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