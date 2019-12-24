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الحوثيون يرسلون عينات من فيروس انفلونزا الخنازير لفحصها في الخارج
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 10:50:00 مساءً

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الحوثيون يرسلون عينات من فيروس انفلونزا الخنازير لفحصها في الخارج
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*يمن برس - صنعاء

قال وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً طه المتوكل، أن وزارته أرسلت عينات من فيروس الانفلونزا الوبائية ليتم فحصها في الخارج، للتأكد من عدم استجابة بعض الحالات المصابة للعلاج.

 

وقال المتوكل في اجتماع مع قيادات الوزارة بصنعاظ، اليوم الثلاثاء، أنه تم تجهيز سعات سريرية في كل المستشفيات لمواجهة انتشار الانفلونزا"، وفقاً لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

ووفقاً لتقرير وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، فقد بلغ عدد الحالات التي توفت بسبب اصابتها بفيروس h1n1 94 حالة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة.




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خاص - يمن برس

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