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مكرمة ملكية سعودية لسكان تسع محافظات يمنية
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 12:01:00 صباحاً

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مكرمة ملكية سعودية لسكان تسع محافظات يمنية
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*يمن برس - متابعات

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 23 شاحنة إغاثية في الفترة 21 ديسمبر 2019م إلى 24 ديسمبر 2019م تحمل على متنها 54 طنًا و 450 كيلو غراما من الأدوية الطبية، و 3,000 سلة غذائية تزن 222 طنًا، و72طنًا تشتمل على 9,000 كرتون من التمور مقدمة من مركز سلمان.

 

وتستهدف هذه المساعدات وفقاً لوكالة الأنباء السعودية محافظات حضرموت، الجوف، المهرة، عدن، الحديدة، مأرب، تعز، حجة، الضالع.

وتأتي هذه المعونات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.




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خاص - يمن برس

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