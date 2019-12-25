مقتل وإصابة عشرات المسلحين الحوثيين بينهم مرتزقة أفارقة في منبه بصعدة

*يمن برس - متابعة خاصة

قتل وأصيب 20 من عناصر مليشيات الحوثي جراء قصف قوات الجيش الوطني لموقع تجمع المليشيات في مديرية منبه بمحافظة صعدة معقل الحوثيين.وأكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية موقع تجمع المليشيات في منطقة الرقو، القريبة من سوق منبه الرئيسي بعد معلومات استخباراتية أكدت وصول عشرات العناصر الحوثية بينهم مرتزقة افارقة إلى منطقة الرقو استعدادًا لتوزيعهم على جبهات القتال في صعدة.وأضاف المصدر أن مدفعية قوات الجيش الوطني تمكنت من إصابة أهدافها بدقة مما أسفر عن مصرع خمسة وإصابة 15 بينهم مرتزقة أفارقة فيما لاذ الباقون منهم بالفرار.