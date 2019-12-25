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الفلكي الشوافي يكشف عن مواقيت كسوف الشمس غدًا ويحذر من النظر إليها بالعين المجردة

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*يمن برس - خاص



قال الفلكي اليمني عدنان الشوافي إن العالم و الشرق الأوسط و اليمن على موعد مع كسوف للشمس يوم غد الخميس 26 ديسمبر 2019 حيث تشرق الشمس وهي في حالة كسوف على الشرق الأوسط.



وأضاف الفلكي الشوافي في صفحته على فيس بوك أن ما يميز كسوف الشمس عن خسوف القمر أن الكسوف لا يكون مشاهدًا من جميع المدن التي تشاهد الشمس في وقت واحد كما يحصل في خسوف القمر وإنما يتحرك الكسوف (ظل القمر) من منطقة إلى أخرى ومن الغرب نحو الشرق حيث يبدأ هذا الكسوف الحلقي شرق السعودية ثم يتجه نحو بحر العرب ثم الهند ثم إندونيسيا وجنوب شرق آسيا ثم المحيط الهادي.



وأشار الفلكي الشوافي إلى أن مسار الكسوف الحلقي يمر في أربع دول عربية هي السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان، بينما بقية دول الشرق الأوسط بما فيها اليمن تشهد كسوفًا جزئيًا.



وقال "يختلف توقيت الكسوف من مدينة الى آخرى لذلك تم اصدار هذا الجدول المرفق بمواقيت الكسوف على معظم المدن اليمنية والعربية".



وحذر الفلكي الشوافي من النظر للشمس بالعين المجردة خلال مواقيت الكسوف فقد يلحق ذلك ضرر كبير بالعين قد تصل الى العمى، وان ما يفاقم المشكلة هو عدم الشعور بألم اثناء مشاهدة الكسوف.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال الفلكي اليمني عدنان الشوافي إن العالم و الشرق الأوسط و اليمن على موعد مع كسوف للشمس يوم غد الخميس 26 ديسمبر 2019 حيث تشرق الشمس وهي في حالة كسوف على الشرق الأوسط.وأضاف الفلكي الشوافي في صفحته على فيس بوك أن ما يميز كسوف الشمس عن خسوف القمر أن الكسوف لا يكون مشاهدًا من جميع المدن التي تشاهد الشمس في وقت واحد كما يحصل في خسوف القمر وإنما يتحرك الكسوف (ظل القمر) من منطقة إلى أخرى ومن الغرب نحو الشرق حيث يبدأ هذا الكسوف الحلقي شرق السعودية ثم يتجه نحو بحر العرب ثم الهند ثم إندونيسيا وجنوب شرق آسيا ثم المحيط الهادي.وأشار الفلكي الشوافي إلى أن مسار الكسوف الحلقي يمر في أربع دول عربية هي السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان، بينما بقية دول الشرق الأوسط بما فيها اليمن تشهد كسوفًا جزئيًا.وقال "يختلف توقيت الكسوف من مدينة الى آخرى لذلك تم اصدار هذا الجدول المرفق بمواقيت الكسوف على معظم المدن اليمنية والعربية".وحذر الفلكي الشوافي من النظر للشمس بالعين المجردة خلال مواقيت الكسوف فقد يلحق ذلك ضرر كبير بالعين قد تصل الى العمى، وان ما يفاقم المشكلة هو عدم الشعور بألم اثناء مشاهدة الكسوف.







مواقيت كسوف الشمس اليمن الفلكي الشوافي



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