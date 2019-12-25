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شاهد فيديو لرئيس نقابة شبكات الإنترنت ونائبه "إحنا محبوسين واصلوا الإضراب"

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*يمن برس - خاص



نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت المهندس أحمد العليمي ونائب رئيس النقابة علي البدوي.



وسجل القياديان في النقابة الفيديو قبل اعتقالهما في جهاز الأمن و المخابرات الحوثي، وسردوا فيه تفاصيل لقائهم بالقيادي في المليشيات محمد علي الحوثي ووزير الاتصالات في حكومة الانقلاب.



وأشار القياديان في الفيديو إلى عدم وجود تجاوب من وزارة الاتصالات التابعة للحوثيين، وأن النقابة تدرس تعليق إضراب مالكي الشبكات، مؤكدين أن الفيديو إذا نُشر فهم في معتقلات الحوثي، مطالبين أعضاء النقابة بالاستمرار في الإضراب.



وجاء اعتقال العليمي والبدوي بعد حملة واسعة لمصادرة كافة الأجهزة اللاقطة الخاصة بشبكات الإنترنت المحلية في صنعاء من قبل جماعة الحوثي ورفع الرسوم التعريفية علي باقات الإنترنت.



وكانت النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت قد دعت إلى إضراب جزئي عن العمل احتجاجًا على رفع أسعار الإنترنت والتضييق على ملاك هذه الشبكات.



ووجهت النقابة دعوة إلى ملاك الشبكات للاستمرار في عملية الإضراب المفتوح وإيقاف شبكاتهم، وإلى النشطاء والمهتمين وعموم المواطنين لمساندة هذه القضية، وصولًا للإفراج عن المعتقلين وتحقيق المطالب المشروعة لملاك الشبكات.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي رفعت بشكل مضاعف أسعار باقات الإنترنت وتسبب ذلك بحالة من الاستياء الواسع من الإجراءات التضيقية التي تقوم بها الجماعة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت المهندس أحمد العليمي ونائب رئيس النقابة علي البدوي.وسجل القياديان في النقابة الفيديو قبل اعتقالهما في جهاز الأمن و المخابرات الحوثي، وسردوا فيه تفاصيل لقائهم بالقيادي في المليشيات محمد علي الحوثي ووزير الاتصالات في حكومة الانقلاب.وأشار القياديان في الفيديو إلى عدم وجود تجاوب من وزارة الاتصالات التابعة للحوثيين، وأن النقابة تدرس تعليق إضراب مالكي الشبكات، مؤكدين أن الفيديو إذا نُشر فهم في معتقلات الحوثي، مطالبين أعضاء النقابة بالاستمرار في الإضراب.وجاء اعتقال العليمي والبدوي بعد حملة واسعة لمصادرة كافة الأجهزة اللاقطة الخاصة بشبكات الإنترنت المحلية في صنعاء من قبل جماعة الحوثي ورفع الرسوم التعريفية علي باقات الإنترنت.وكانت النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت قد دعت إلى إضراب جزئي عن العمل احتجاجًا على رفع أسعار الإنترنت والتضييق على ملاك هذه الشبكات.ووجهت النقابة دعوة إلى ملاك الشبكات للاستمرار في عملية الإضراب المفتوح وإيقاف شبكاتهم، وإلى النشطاء والمهتمين وعموم المواطنين لمساندة هذه القضية، وصولًا للإفراج عن المعتقلين وتحقيق المطالب المشروعة لملاك الشبكات.يشار إلى أن مليشيات الحوثي رفعت بشكل مضاعف أسعار باقات الإنترنت وتسبب ذلك بحالة من الاستياء الواسع من الإجراءات التضيقية التي تقوم بها الجماعة.

- فيديو :









فيديو رئيس ونائب نقابة شبكات الإنترنت صنعاء



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