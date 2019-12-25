 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / شاهد فيديو لرئيس نقابة شبكات الإنترنت ونائبه "إحنا محبوسين واصلوا الإضراب"
شاهد فيديو لرئيس نقابة شبكات الإنترنت ونائبه "إحنا محبوسين واصلوا الإضراب"
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 06:25:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
شاهد فيديو لرئيس نقابة شبكات الإنترنت ونائبه "إحنا محبوسين واصلوا الإضراب"
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت المهندس أحمد العليمي ونائب رئيس النقابة علي البدوي. 

وسجل القياديان في النقابة الفيديو قبل اعتقالهما في جهاز الأمن و المخابرات الحوثي، وسردوا فيه تفاصيل لقائهم بالقيادي في المليشيات محمد علي الحوثي ووزير الاتصالات في حكومة الانقلاب.

وأشار القياديان في الفيديو إلى عدم وجود تجاوب من وزارة الاتصالات التابعة للحوثيين، وأن النقابة تدرس تعليق إضراب مالكي الشبكات، مؤكدين أن الفيديو إذا نُشر فهم في معتقلات الحوثي،  مطالبين أعضاء النقابة بالاستمرار في الإضراب. 

وجاء اعتقال العليمي والبدوي بعد حملة واسعة لمصادرة كافة الأجهزة اللاقطة الخاصة بشبكات الإنترنت المحلية في صنعاء من قبل جماعة الحوثي ورفع الرسوم التعريفية علي باقات الإنترنت. 

وكانت النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت قد دعت إلى إضراب جزئي عن العمل احتجاجًا على رفع أسعار الإنترنت والتضييق على ملاك هذه الشبكات.

  ووجهت النقابة دعوة إلى ملاك الشبكات للاستمرار في عملية الإضراب المفتوح وإيقاف شبكاتهم، وإلى النشطاء والمهتمين وعموم المواطنين لمساندة هذه القضية، وصولًا للإفراج عن المعتقلين وتحقيق المطالب المشروعة لملاك الشبكات.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي رفعت بشكل مضاعف أسعار باقات الإنترنت وتسبب ذلك بحالة من الاستياء الواسع من الإجراءات التضيقية التي تقوم بها الجماعة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك

- فيديو :







شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
407
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©